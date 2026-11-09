Полностью уничтожено до 10 резервуаров: спутниковые снимки свидетельствуют о значительных повреждениях нефтяного узла в Самарской области РФ

Крупнейший нефтяной узел России – линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара", расположенная в поселке Просвет Самарской области, получила значительные разрушения в результате атак беспилотников. До 10 резервуаров с нефтью полностью уничтожены огнем, также серьезно пострадала сопутствующая инфраструктура.

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Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые 8 ноября опубликовала российская служба Радио Свобода. На одном из кадров видно, что из резервуара все еще поднимается дым, хотя после последней атаки украинских дронов прошло уже шесть дней.

Удар по станции повлиял на транспортировку казахстанской нефти

В результате атаки Вооруженных сил Украины Казахстан был вынужден временно приостановить перекачку собственной нефти по трубопроводу Атырау – Самара. В последний раз украинские беспилотники атаковали ЛПДС "Самара" в ночь на 2 ноября. До этого объект уже пережил четыре воздушных удара.

ЛПДС "Самара" является крупным промышленным комплексом, который принимает нефть, смешивает разные ее сорта и обеспечивает дальнейшую транспортировку по магистральным трубопроводам. По информации российского Telegram-канала Astra, площадь объекта превышает 216 гектаров, а его резервуарный парк считается крупнейшим в Европе.

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Какие маршруты обеспечивал нефтяной узел

Через станцию "Самара" нефть направляли в трубопровод "Дружба", по которому она поступала в европейские страны, в частности в Беларусь, Венгрию и Словакию. Другим направлением был порт Новороссийска, откуда российское сырье отправляли на экспорт морским транспортом.

Кроме того, через этот узел обеспечивались поставки нефти для двух крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет о Новокуйбышевском НПЗ и Сызранском НПЗ.

Напомним, в ночь на 6 ноября 2026 года беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. После удара на территории предприятия вспыхнул пожар.

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Как писал OBOZ.UA, в ночь на 7 ноября 2026 года под ударом беспилотников оказался Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России. После атаки на предприятии возник масштабный пожар.