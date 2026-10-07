Посольство США в Москве предупредило американцев об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию России

Посольство США в Москве предупредило граждан Соединенных Штатов о возможной угрозе чумы в Иркутской области России. Дипломаты призвали американцев, находящихся на территории РФ, немедленно покинуть страну, а тех, кто планирует поездку, – не ехать в Россию.

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Посольство отметило, что следит за ситуацией после сообщений в прессе о вероятной легочной чуме в Иркутской области, которая якобы привела к смерти человека. Также американская сторона заявила о карантинных мерах и закрытии больниц в Иркутске.

В посольстве подчеркнули, что у правительства США ограниченные возможности по оказанию помощи своим гражданам в России, особенно за пределами Москвы. Американские государственные служащие также могут столкнуться с дополнительными ограничениями на личные и служебные поездки в отдельные регионы из-за проблем со здоровьем и безопасностью.

Дипломатическое представительство отдельно напомнило, что для России по-прежнему действует самый высокий, четвертый уровень рекомендаций по поездкам США – "Не ездить ". В нем указано, что американцам, которые сейчас находятся в РФ, следует немедленно выехать.

"Гражданам США, планирующим поездку в Россию, вновь настоятельно рекомендуется не ехать в Россию из-за риска незаконного задержания и проблем с безопасностью", — говорится в сообщении посольства.

Спрос на средства защиты

На фоне сообщений о чуме в России вырос спрос на средства индивидуальной защиты. По данным российских СМИ, за неделю продажи респираторов на маркетплейсах почти удвоились — до 901 штуки.

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По этим данным,запросы на противочумные костюмы выросли более чем на 5000%. Маски "чумного врача" пользователи искали более 10 тысяч раз.

Государственный секретарь США Марко Рубио также заявлял, что Соединенные Штаты требуют от России больше информации о возможной вспышке чумы.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 2 октября в российском Иркутске лаборантка скончалась от чумы. После этого около 200 человек, а также больницы были помещены на карантин.