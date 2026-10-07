Посольство США в Москве предупредило американцев об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию России

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Купюры и монеты гривны. ИллюстрацияНовые пенсии и зарплаты в Украине: объявлены размеры на следующий год"ВС готовы, насколько позволяют средства защиты": Зеленский предупредил украинцев о подготовке массированного российского обстрела. Видео"ВС готовы, насколько позволяют средства защиты": Зеленский предупредил украинцев о подготовке массированного российского обстрела. ВидеоВ Чёрном море недалеко от Сочи на танкере разразился огромный пожар: дым виден за сотни километров. Фото и видеоВ Чёрном море недалеко от Сочи на танкере разразился огромный пожар: дым виден за сотни километров. Фото и видеоБольше не функционирует: оккупанты признали разрушение Чонгарского автомобильного моста. ФотоБольше не функционирует: оккупанты признали разрушение Чонгарского автомобильного моста. ФотоРоссия подняла в воздух группы самолетов Ту-160 и Ту-95МС: возможны пуски крылатых ракетРоссия подняла в воздух группы самолетов Ту-160 и Ту-95МС: возможны пуски крылатых ракетWorld Athletics отказалась включать Магучих в список лучших легкоатлетов 2026 рокуWorld Athletics отказалась включать Магучих в список лучших легкоатлетов 2026 року"Мы уже готовим людей": в Воздушных силах сообщили, когда получат перехватчики дронов в необходимых объемах"Мы уже готовим людей": в Воздушных силах сообщили, когда получат перехватчики дронов в необходимых объемахВ Украине ТЦК отменил отсрочку и призвал студента, который не ответил на вопрос об учебном плане: чем всё закончилосьВ Украине ТЦК отменил отсрочку и призвал студента, который не ответил на вопрос об учебном плане: чем всё закончилосьУкраинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшие дниУкраинские АЗС переписали стоимость бензина: сколько теперь стоит литр"Не стоит на повестке дня": Рубио выступил с заявлением о членстве Украины в НАТО и объяснил, на чем "сосредоточены" США. Видео"Не стоит на повестке дня": Рубио выступил с заявлением о членстве Украины в НАТО и объяснил, на чем "сосредоточены" США. Видео

Посольство США в Москве предупредило американцев об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию России

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read2 мин
icon 231
Посольство США в Москве предупредило американцев об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию России
Посольство США в Москве, Россия. Источник: Российские СМИ

Посольство США в Москве предупредило граждан Соединенных Штатов о возможной угрозе чумы в Иркутской области России. Дипломаты призвали американцев, находящихся на территории РФ, немедленно покинуть страну, а тех, кто планирует поездку, – не ехать в Россию.

Посольство отметило, что следит за ситуацией после сообщений в прессе о вероятной легочной чуме в Иркутской области, которая якобы привела к смерти человека. Также американская сторона заявила о карантинных мерах и закрытии больниц в Иркутске.

Посольство США в Москве предупредило американцев об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию России

Посольство США предупредило об угрозе чумы. Источник: usembassy.gov

В посольстве подчеркнули, что у правительства США ограниченные возможности по оказанию помощи своим гражданам в России, особенно за пределами Москвы. Американские государственные служащие также могут столкнуться с дополнительными ограничениями на личные и служебные поездки в отдельные регионы из-за проблем со здоровьем и безопасностью.

Читайте также
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 6,5 т.
"Уронила пробирку с чумой": что стоит за вспышкой "черной смерти" в России и есть ли угроза для мира — The Times
icon 6,5 т.
"Уронила пробирку с чумой": что стоит за вспышкой "черной смерти" в России и есть ли угроза для мира — The Times
Евгений ДубровскийЕвгений Дубровский
icon 13,6 т.
Чума в Иркутске. Что на самом деле там произошло и будет ли вспышка заболевания в РФ?
icon 13,6 т.
Чума в Иркутске. Что на самом деле там произошло и будет ли вспышка заболевания в РФ?
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 1,0 т.
"Контрактники под ключ": в России маркетинговые агентства продают вербовщикам базы данных мужчин
icon 1,0 т.
"Контрактники под ключ": в России маркетинговые агентства продают вербовщикам базы данных мужчин

Дипломатическое представительство отдельно напомнило, что для России по-прежнему действует самый высокий, четвертый уровень рекомендаций по поездкам США –"Не ездить". В нем указано, что американцам, которые сейчас находятся в РФ, следует немедленно выехать.

"Гражданам США, планирующим поездку в Россию, вновь настоятельно рекомендуется не ехать в Россию из-за риска незаконного задержания и проблем с безопасностью", — говорится в сообщении посольства.

Спрос на средства защиты

На фоне сообщений о чуме в России вырос спрос на средства индивидуальной защиты. По данным российских СМИ, за неделю продажи респираторов на маркетплейсах почти удвоились — до 901 штуки.

Посольство США в Москве предупредило американцев об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию России

Вырос спрос на средства индивидуальной защиты. Источник: t.me/svobodnieslova

По этим данным,запросы на противочумные костюмы выросли более чем на 5000%. Маски "чумного врача" пользователи искали более 10 тысяч раз.

Посольство США в Москве предупредило американцев об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию России

Запросы на противочумные костюмы выросли на 5000%. Источник: t.me/svobodnieslova

Государственный секретарь США Марко Рубио также заявлял, что Соединенные Штаты требуют от России больше информации о возможной вспышке чумы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 2 октября в российском Иркутске лаборантка скончалась от чумы. После этого около 200 человек, а также больницы были помещены на карантин.

Похожие темы
СШАкарантинЧумаРоссия - страна-агрессорИркутскМарко РубиоМарко Рубио
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться