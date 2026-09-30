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Взорвали мирного жителя для "тренировок" и бросили умирать: "вагнеровец" рассказал о военных преступлениях россиян в Мали

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read6 мин
icon 1,1 т.
Взорвали мирного жителя для "тренировок" и бросили умирать: "вагнеровец" рассказал о военных преступлениях россиян в Мали
Оккупант.
Источник: Проект «Хочу жить».

Наемник ЧВК "Вагнер", который воевал в Мали, а затем отправился на войну против Украины, рассказал о издевательствах россиян над местными жителями. Пленных использовали для тренировок по тактической медицине и отработки ударов холодным оружием, после чего оставляли умирать от полученных травм.

Об этом сообщил проект "Хочу жить", опубликовав видеоинтервью с пленным наемником. Он рассказал о случаях жестокого обращения с местным населением в Мали, свидетелем которых стал во время пребывания в составе ЧВК "Вагнер".

Как "вагнеровцы" пытали пленных в Мали

Во время одного из занятий новобранцев вывели за пределы лагеря, где инструкторы проводили обучение по тактической медицине. Туда привезли пленного мужчину, которого россияне обвинили в терроризме.

"Ему привязывали к ноге тротиловую шашку у ступни. Подожгли, сами, конечно, отошли, потому что сказали: если кости полетят, будет неприятно", — рассказал наемник.

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После взрыва инструкторы приказали новобранцам оказать помощь раненому. Двое военных должны были отработать наложение турникеты и перевязку раны.

Однако на этом издевательства не закончились. По завершении первого этапа один из российских военных получил приказ выстрелить пленнику в руку.

"Затем поступила команда прострелить ему руку под мышкой", — сообщил наемник.

Выстрелом мужчине повредили кость и перерезали артерию. После повторной попытки оказать помощь раненого оставили умирать.

Новобранцев заставляли наблюдать за ударами ножом и топором

Наемник рассказал и о другом эпизоде, во время которого пленных использовали для демонстрации способов нанесения смертельных ранений.

Инструкторы объясняли, что подозреваемых в терроризме нужно поражать в жизненно важные органы, в частности в легкие и сердце. После этого военным предложили принять участие в занятии с ножом.

"Они протыкали ножом легкие, протыкали сердце, вращали нож внутри тела", — рассказал пленный.

На уточняющий вопрос, должно ли было это помочь научиться оказывать медицинскую помощь, мужчина ответил, что речь шла о другом.

"Нет. [...] А как правильно убивать? Получается так, конечно", – сказал он.

Во время ещё одного занятия россияне привезли третьего пленного. На этот раз, по словам оккупанта, мужчине начали рубить ногу топором в районе колена, после чего новобранцы снова должны были наблюдать за действиями инструкторов.Свидетель также вспомнил, что после завершения занятий военным приказали идти обедать. "Этот весь запах я, наверное, ещё год чувствовал", — рассказал он о пережитом.

Почему наемник сначала выбрал Мали, а затем Украину

В интервью мужчина объяснил, что сначала согласился отправиться в Африку, поскольку считал службу там более безопасной, чем участие в войне против Украины.

"Потому что там нет дронов, нет артиллерии, нет танков", — объяснил он свой выбор.

Главным мотивом службы были деньги, а политических объяснений причин участия в боевых действиях им не давали.

"За что воюем? За деньги", — заявил российский военный.

Впоследствии он всё же отправился воевать против Украины. По его словам, решающую роль сыграли обещанные выплаты и подъёмные.

Что известно о преступлениях российских сил в Мали

Российские наемники прибыли в Мали в 2021 году, а после неудачной попытки мятежа лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина часть их функций перешла к так называемому "Африканскому корпусу", подчиненному Министерству обороны РФ.

В материале также упоминается резня в городе Мура в 2022 году. По данным ООН, в ходе операции малийских военных с участием иностранных сил там были убиты более 500 человек. Международные правозащитные организации также зафиксировали в Мали внесудебные казни, пытки, уничтожение жилья и нападения на гражданских лиц.

Показания пленного наемника касаются событий, свидетелем которых он был лично. Они дополняют задокументированные международными организациями сообщения о нарушениях прав человека в стране.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия продолжает наращивать военное присутствие в Западной Африке, в частности в Мали, несмотря на международные санкции. Новые данные свидетельствуют о доставке значительного количества техники для поддержки местных военных властей.

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