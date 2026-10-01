Под Москвой прогремел взрыв на заводе, производящем взрывчатку для ''Шахедов'': бушует сильный пожар. Фото и видео

Вечером 1 октября на Краснозаводском химическом заводе, расположенном в одноименном городе Московской области РФ, произошел масштабный пожар. Предварительно, инцидент спровоцирован взрывом в одном из цехов, после которого началось возгорание.

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РосСМИ заявили, что в результате инцидента есть жертвы. Погибли по меньшей мере семь человек.

Сотрудники находились в цехе № 4, который полностью обрушился. Со слов пострадавших, работников там было больше, часть удалось эвакуировать.

Сообщения о взрыве появились в пабликах страны-агрессора около 19:00 в четверг. Россияне видели дым, а также машины экстренных служб, которые направлялись к месту ЧП.

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Отметим, что АО "КХЗ" специализируется на производстве боеприпасов и взрывчатых веществ. Его продукция, в частности термобарические боевые части, используется для российских реактивных дронов-камикадзе типа "Шахед".

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Как писал OBOZ.UA, ночью 23 сентября пожар бушевал на Куйбышевском НПЗ в Самарской области РФ. Над промзоной поднимался черный дым.

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