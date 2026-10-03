Специалисты по OSINT нашли ''отца'' реактивных ''Шахедов'', который стал новым любимцем Путина. Фото

Украинские специалисты по OSINT установили личность российского военного преступника, причастного к производству реактивных ударных дронов, с помощью которых Россия наносит удары по гражданской и критической инфраструктуре нашего государства. Он попал в кадр на распространенном российской пропагандой видео с российских военных учений "Центр-2026", где упомянутый преступник хвастался перед Владимиром Путиным средствами российского террора "Герань-4" и "Герань-5".

Видео дня

Выяснилось, что на видео, снятом российским диктатором, попал заместитель генерального директора ОЭЗ "Алабуга" Ильдар Тазутдинов. Всю информацию о нем и семье преступника, непосредственно причастного к убийствам мирных жителей Украины, собрали исследователи украинского OSINT-проекта Evocation.info.

У Путина появился новый любимчик

Россия продолжает ежедневный террор Киева и других украинских городов, нанося неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре в попытках устроить в Украине гуманитарную катастрофу и убить как можно больше мирных людей.

Использует враг для этого все больше реактивных дронов. И картинки с огнем и разрушениями, болью и смертями из Украины, похоже, доставляют российскому диктатору Владимиру Путину и другим россиянам немалое удовольствие. Поскольку одного из причастных к производству реактивных дронов преступника Путин даже бросился обнимать на камеру.

"Вечером 2 октября после очередного удара реактивного БПЛА по Южному мосту в Киеве, в сети появилось видео презентации т.н. "Герань-4" и "Герань-5" лидеру кремлевских террористов в ходе учений "Центр-2026" на полигоне "Чебаркульский". На видео мужчина в костюме расхваливает возможности дронов, заканчивая свое выступление словами "Готовы так же продолжать бить врага. Доклад закончен!". После этого Путин пожал ему руку, а затем внезапно обнял", – заявили в Evocation.info.

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Исследователи довольно оперативно установили личность запечатленного на кадрах с Путиным человека. Им оказался заместитель гендиректора ОЭЗ "Алабуга" (производитель "Шахедов") по работе с ключевыми партнерами Ильдар Тазутдинов.

Исследователи выложили в сеть массив данных об этом человеке, которого в Evocation.info назвали "одним из отцов реактивно-шахедного террора", а также о членах его семьи.

Главные истории дня

Исследователи установили, что родился Ильдар Тазутдинов 1 октября 1977 года, раскрыли его персональные данные, включая марки и номера его автомобилей, номер телефона, серию и номер паспорта, ИНН и СНИЛС.

Ильдар Тазутдинов женат на Эльвире Тазутдиновой, которая младше его на несколько месяцев.

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У них есть двое детей: дочь Диляра, родившаяся в конце 2001 года, и сын Камиль, 2009 года рождения.

Показательно, что дочь военного преступника, "бьющего врага", жить в "процветающей" России не захотела – и поселилась на Западе, с которым "воюет" ее отец и такие, как он.

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"По запросу мы готовы предоставить актуальный адрес замдиректора "Алабуги". А также адрес его дочери в Торонто, где она живет свою лучшую жизнь, занимаясь моделингом, пока украинские дети прячутся в подвалах от дронов, которые производит ее отец, находящийся под санкциями США и Украины", – подчеркнули в Evocation.info.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в РФ провели военные учения по "освобождению территорий" в соседнем государстве Центральной Азии. Оккупационная армия отрабатывала "создание зоны безопасности" на чужой земле.