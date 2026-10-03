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Специалисты по OSINT нашли "отца" реактивных "Шахедов", который стал новым любимцем Путина. Фото

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read3 мин
icon 5,3 т.
Специалисты по OSINT нашли "отца" реактивных "Шахедов", который стал новым любимцем Путина. Фото
У Путина появился новый "любимец", причастный к производству реактивных дронов, с помощью которых РФ терроризирует Украину

Украинские специалисты по OSINT установили личность российского военного преступника, причастного к производству реактивных ударных дронов, с помощью которых Россия наносит удары по гражданской и критической инфраструктуре нашего государства. Он попал в кадр на распространенном российской пропагандой видео с российских военных учений "Центр-2026", где упомянутый преступник хвастался перед Владимиром Путиным средствами российского террора "Герань-4" и "Герань-5".

Выяснилось, что на видео, снятом российским диктатором, попал заместитель генерального директора ОЭЗ "Алабуга" Ильдар Тазутдинов. Всю информацию о нем и семье преступника, непосредственно причастного к убийствам мирных жителей Украины, собрали исследователи украинского OSINT-проекта Evocation.info.

У Путина появился новый любимчик

Россия продолжает ежедневный террор Киева и других украинских городов, нанося неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре в попытках устроить в Украине гуманитарную катастрофу и убить как можно больше мирных людей.

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Использует враг для этого все больше реактивных дронов. И картинки с огнем и разрушениями, болью и смертями из Украины, похоже, доставляют российскому диктатору Владимиру Путину и другим россиянам немалое удовольствие. Поскольку одного из причастных к производству реактивных дронов преступника Путин даже бросился обнимать на камеру.

"Вечером 2 октября после очередного удара реактивного БПЛА по Южному мосту в Киеве, в сети появилось видео презентации т.н. "Герань-4" и "Герань-5" лидеру кремлевских террористов в ходе учений "Центр-2026" на полигоне "Чебаркульский".  На видео мужчина в костюме расхваливает возможности дронов, заканчивая свое выступление словами "Готовы так же продолжать бить врага. Доклад закончен!". После этого Путин пожал ему руку, а затем внезапно обнял", – заявили в  Evocation.info.

Исследователи довольно оперативно установили личность запечатленного на кадрах с Путиным человека. Им оказался заместитель гендиректора ОЭЗ "Алабуга" (производитель "Шахедов") по работе с ключевыми партнерами Ильдар Тазутдинов.

Специалисты по OSINT нашли ''отца'' реактивных ''Шахедов'', который стал новым любимцем Путина. Фото

Ильдар Тазутдинов и Владимир Путин. Источник: Evocation.info.

Исследователи выложили в сеть массив данных об этом человеке, которого в  Evocation.info назвали "одним из отцов реактивно-шахедного террора", а также о членах его семьи.

 Исследователи установили, что родился Ильдар Тазутдинов 1 октября 1977 года, раскрыли его персональные данные, включая марки и номера его автомобилей, номер телефона, серию и номер паспорта, ИНН и СНИЛС.

Специалисты по OSINT нашли ''отца'' реактивных ''Шахедов'', который стал новым любимцем Путина. Фото

Ильдар Тазутдинов. Источник: Evocation.info.

Ильдар Тазутдинов женат на Эльвире Тазутдиновой, которая младше его на несколько месяцев.

Специалисты по OSINT нашли ''отца'' реактивных ''Шахедов'', который стал новым любимцем Путина. Фото

Военный преступник с женой. Источник: Evocation.info.

У них есть двое детей: дочь Диляра, родившаяся в конце 2001 года, и сын Камиль, 2009 года рождения.

Специалисты по OSINT нашли ''отца'' реактивных ''Шахедов'', который стал новым любимцем Путина. Фото

Диляра Тазутдинова. Источник: Evocation.info.

Специалисты по OSINT нашли ''отца'' реактивных ''Шахедов'', который стал новым любимцем Путина. Фото

Камиль Тазутдинов. Источник: Evocation.info.

Показательно, что дочь военного преступника, "бьющего врага", жить в "процветающей" России не захотела – и поселилась на   Западе, с которым "воюет" ее отец и такие, как он.

Специалисты по OSINT нашли ''отца'' реактивных ''Шахедов'', который стал новым любимцем Путина. Фото

Жена Тазутдинова. Источник: Evocation.info.

Специалисты по OSINT нашли ''отца'' реактивных ''Шахедов'', который стал новым любимцем Путина. Фото

Жена и дочь Тазутдинова. Источник: Evocation.info.

Специалисты по OSINT нашли ''отца'' реактивных ''Шахедов'', который стал новым любимцем Путина. Фото

Дочь Тазутдинова. Источник: Evocation.info.

Специалисты по OSINT нашли ''отца'' реактивных ''Шахедов'', который стал новым любимцем Путина. Фото

Члены семьи Тазутдинова. Источник: Evocation.info.

"По запросу мы готовы предоставить актуальный адрес замдиректора "Алабуги". А также адрес его дочери в Торонто, где она живет свою лучшую жизнь, занимаясь моделингом, пока украинские дети прячутся в подвалах от дронов, которые производит ее отец, находящийся под санкциями США и Украины", – подчеркнули в  Evocation.info.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в РФ провели военные учения по "освобождению территорий" в соседнем государстве Центральной Азии. Оккупационная армия отрабатывала "создание зоны безопасности" на чужой земле.

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