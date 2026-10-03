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Оккупанты испытали новый роботизированный танк "Штурм": появилось видео

Анна Якубец
Анна Якубец
Time to read3 мин
icon 1,9 т.
Оккупанты испытали новый роботизированный танк "Штурм": появилось видео
Новый роботизированный танк оккупантов "Штурм". Источник: Скриншот из видео

Во время учений на полигоне в Челябинской области России испытали новый роботизированный танк "Штурм" производства "Уралвагонзавода". По замыслу оккупантов, онбудет обнаруживать огневые средства в городской застройке и уничтожать их.

Об этом сообщили российские СМИ. Управлять им можно традиционно, а также дистанционно; для беспилотного управления танком требуется отдельная пилотируемая машина.

Что известно о танке

"Штурм" создан на базе Т-72/Т-90. Танк оснащен 125-мм пушкой с укороченным стволом для боев на коротких дистанциях. Также он получил бульдозерный отвал для преодоления завалов и круговую защиту от противотанковых гранатометов.

Помимо штурмового танка, для учений также задействовали беспилотный вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ).

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Новый танк оккупантов ''Штурм''.Источник: Скриншот из видео

Россияне предполагают, что "Штурм" сможет действовать в первых эшелонах — по замыслу оккупантов, он будет обнаруживать огневые средства в городской застройке и уничтожать их.

Внутри танка есть места для экипажа, то есть управлять машиной можно как традиционным способом, так и дистанционно. Для управления танком в беспилотном режиме требуется отдельная пилотируемая машина.

Что думают специалисты о новом танке России

Эксперты скептически оценили новый российский танк "Штурм", отметив, что он устарел и не может эффективно решать текущие задачи на поле боя.

"Во времена штурма линии Маннергейма это, пожалуй, могло быть актуально", — написал Центр анализа стратегий и технологий.

Специалисты отметили, что возможность дистанционного управления машиной в данном случае не является преимуществом, ведь управление осуществляется практически в пределах прямой видимости, а связь теряется при любом препятствии.

"Всё это работало бы, если бы танком можно было управлять, условно говоря, с другого конца земли и если бы связь нельзя было заглушить, но это не так и не ожидается, поскольку "Штурм" — давняя разработка времён "Арматы", — пишет известный исследователь бронетехники Андрей Тарасенко.

"Сама идея изначально была несовершенной — концепция машины, представлявшая абсурдную идею превращения машины для разминирования в боевой роботизированный комплекс", — отметили специалисты.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 23 российских предприятиях, участвующих в производстве ракет для зенитных комплексов "Панцирь". При этом около трети компаний не находятся под санкциями стран коалиции.

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