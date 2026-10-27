Обещают высокую зарплату: в России студентов массово вербуют на войну против Украины

В России студентов привлекают в армию с помощью так называемых специальных контрактов, которые якобы позволяют служить далеко от фронта и уволиться через год. Однако на самом деле такие соглашения могут не гарантировать ни службы в тылу, ни возможности покинуть армию по истечении этого срока.

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Об этом сообщает российское издательство BILD. Расследование также провело российское издание "Верстка".

Кампания по вербовке охватила более 200 высших учебных заведений России. Студентам предлагают подписать контракт, обещая высокую зарплату, сохранение места в университете и службу в подразделениях, расположенных далеко от линии фронта.

В то же время так называемые специальные контракты, как выяснили журналисты, фактически являются обычными военными соглашениями. Возможность увольнения через год прописана лишь в дополнительном документе, поэтому нет уверенности, что военнослужащие действительно смогут воспользоваться этим правом.

Также не гарантировано, что студентов будут направлять исключительно в тыловые подразделения. После подписания контракта Министерство обороны РФ может признать военнослужащего непригодным для службы в определенном подразделении, в частности потому, что он работает с беспилотниками, и перевести его в пехоту.

Военный юрист Артем Клига отмечает, что в таком случае вместо работы с дронами студент может оказаться непосредственно на передовой.

К вербовке привлекают не только представителей военных структур. Студентов могут приглашать на соответствующие мероприятия прямо во время занятий, а тех, кто не сдал экзамены, – запугивать отчислением и предлагать подписание контракта как способ сохранить возможность учиться.

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Кроме того, преподаватели во время личных бесед склоняют молодежь к поступлению на военную службу. В отдельных случаях к этому процессу привлекают родителей студентов.

В некоторых университетах вербовка сопровождается обещаниями дополнительных финансовых преимуществ. В частности, молодых людей убеждают, что подписание контракта поможет получить стипендию или освобождение от платы за обучение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, несмотря на заверения военно-политического руководства РФ, что "никакой мобилизации не будет", на самом деле она не только не прекращалась, но и набирает обороты. Практически ежедневно появляются новые факты и свидетельства этого – в том числе и с оккупированной территории Украины. Сейчас захватчики активно взялись за осужденных.

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