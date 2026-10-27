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Обещают высокую зарплату: в России студентов массово вербуют на войну против Украины

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
1,1 т.
Обещают высокую зарплату: в России студентов массово вербуют на войну против Украины
Агитация за мобилизацию студентов. Источник: Telegram-канал Bild.

В России студентов привлекают в армию с помощью так называемых специальных контрактов, которые якобы позволяют служить далеко от фронта и уволиться через год. Однако на самом деле такие соглашения могут не гарантировать ни службы в тылу, ни возможности покинуть армию по истечении этого срока.

Об этом сообщает российское издательство BILD. Расследование также провело российское издание "Верстка".

Кампания по вербовке охватила более 200 высших учебных заведений России. Студентам предлагают подписать контракт, обещая высокую зарплату, сохранение места в университете и службу в подразделениях, расположенных далеко от линии фронта.

В то же время так называемые специальные контракты, как выяснили журналисты, фактически являются обычными военными соглашениями. Возможность увольнения через год прописана лишь в дополнительном документе, поэтому нет уверенности, что военнослужащие действительно смогут воспользоваться этим правом.

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Также не гарантировано, что студентов будут направлять исключительно в тыловые подразделения. После подписания контракта Министерство обороны РФ может признать военнослужащего непригодным для службы в определенном подразделении, в частности потому, что он работает с беспилотниками, и перевести его в пехоту.

Военный юрист Артем Клига отмечает, что в таком случае вместо работы с дронами студент может оказаться непосредственно на передовой.

К вербовке привлекают не только представителей военных структур. Студентов могут приглашать на соответствующие мероприятия прямо во время занятий, а тех, кто не сдал экзамены, – запугивать отчислением и предлагать подписание контракта как способ сохранить возможность учиться.

Кроме того, преподаватели во время личных бесед склоняют молодежь к поступлению на военную службу. В отдельных случаях к этому процессу привлекают родителей студентов.

В некоторых университетах вербовка сопровождается обещаниями дополнительных финансовых преимуществ. В частности, молодых людей убеждают, что подписание контракта поможет получить стипендию или освобождение от платы за обучение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, несмотря на заверения военно-политического руководства РФ, что "никакой мобилизации не будет", на самом деле она не только не прекращалась, но и набирает обороты. Практически ежедневно появляются новые факты и свидетельства этого – в том числе и с оккупированной территории Украины. Сейчас захватчики активно взялись за осужденных.

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