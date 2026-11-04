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Дмитрий Чернышев
Дмитрий Чернышев

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Новости России / Мнения
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Несмываемый позор России, или Как война против Украины разбила мифы, на которых держалось российское величие

Несмываемый позор России, или Как война против Украины разбила мифы, на которых держалось российское величие
Армия РФ. Источник: insider-media.net

Война с Украиной разрушила не только новые военные мифы (о второй армии мира, о самых лучших российских танках, о братских народах, о полном превосходстве России на Черном море и пр), но рикошетом обрушила и старые пропагандистские мифы времен Второй Мировой. То, что раньше казалось немыслимым, сегодня стало вполне возможным. 

Например, миф о том, что разгром немцами Красной армии был связан с неожиданным нападением Гитлера и устаревшей военной техникой. В этой войне Россия и напала неожиданно первой и техника у нее была современнее. Да и больше боевой техники у России было в некоторых родах войск – на порядок. Не только в технике все дело.

Или миф о непревзойденной стойкости русских солдат – Брестская крепость, дескать, сражалась целый месяц. Очень любили советские пропагандисты напоминать, что Дом Павлова обороняли дольше (58 дней), чем вся Франция (46 дней). Нет ни в одной стране мира таких чудо-богатырей. Но вот Малая Токмачка держится уже более 1500 дней. Сравнивать сказки про 28 героев-панфиловцев с настоящими героями-киборгами, защищавшими Донецкий аэропорт, я даже не буду.

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Очень возмущало советских пропагандистов соотношение потерь в первые годы войны – десять к одному. Дескать это оговорили нашу героическую армию продажные борзописцы. Не могло быть такого и все – наши великие полководцы воевали не числом, а умением. Но сегодня на некоторых участках российская армия теряет в 20 раз больше солдат, чем украинская.

Гнусным поклепом называли пропагандисты и массовое мародерство красноармейцев во время Второй Мировой. Но сегодняшняя российская армия с ворованными унитазами и тут верна славным традициям. То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями.

Миф про "малой кровью и на чужой территории" – повторили с избытком. Ужасы нацистских лагерей россияне тоже смогли повторить – и массовые пытки пленных украинцев, и избиения, и голод.

Липкое вранье о том, что советская армия победила бы Гитлера и без украинцев я даже комментировать не буду.

p.s.

Российская пропаганда десятилетиями вбила людям в головы миф о военной мощи как о продолжении исторической славы. Цену этой "славе" вы видите сегодня. Такого несмываемого позора на России не было давно.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Дмитрия Чернышова
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