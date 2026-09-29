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"Пусть боятся": в Кремле намекнули на дальнейшую конфискацию активов европейских компаний в РФ

София Закревская
София Закревская
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"Пусть боятся": в Кремле намекнули на дальнейшую конфискацию активов европейских компаний в РФ
Московский Кремль
Источник: росмедиа

Страна-агрессор Россия посылает Европейскому Союзу сигнал о том, что она может и дальше лишать иностранных владельцев права распоряжаться своими российскими активами. В этом месяце РФ уже перевела под временное управление активы швейцарского продовольственного гиганта Nestle, немецкого оптового оператора Metro AG и французского ритейлера Auchan.

Кремль обвиняет Евросоюз во вмешательстве в войну в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве РФ и компаниях.

"Пришло время для асимметричных мер. Пусть они подумают о том, какие меры принимают и какие санкции вводят", – заявил высокопоставленный источник в российском правительстве, непосредственно знакомый с этими мерами.

Журналисты спросили, какие компании могут стать следующими целями и могут ли российские подразделения итальянского банка UniCredit и австрийской банковской группы Raiffeisen быть переданы под временное управление.

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"Пусть они боятся", – ответил российский источник, говоривший на условиях анонимности.

Источник в российской корпорации обвинил европейские компании в преднамеренном торможении развития их российских подразделений, что в конечном итоге наносит ущерб российской экономике.

Между тем высокопоставленный руководитель европейской компании, входящей в все уменьшающееся сообщество иностранных предприятий, работающих в России, сообщил Reuters, что в ближайшем будущем евробизнес ожидает сохранения существующего положения дел.

Официальная позиция РФ

Во вторник, 29 сентября, Кремль заявил, что решения в отношении Nestle, Metro и Auchan были обусловлены "растущим уровнем вовлечения этих недружественных стран в непосредственные боевые действия" против России, но отметил, что эти меры являются "обратимыми".

"На данный момент мы не видим никаких оснований для отмены этих решений. Мы не слышим никаких здравых голосов, призывающих к диалогу или к усилиям по исправлению ситуации", – заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Он не привел никаких доказательств или подробностей о том, как европейские страны были вовлечены в военные операции. Российские чиновники ранее упоминали о поставках оружия, включая производство беспилотников в ЕС, а также о предоставлении информации о целях и разведывательных данных.

"Если вы признаете, что ваше оружие используется против нас, и мы его сбиваем, называйте это как угодно, но у меня нет никаких сомнений, что это война, которую ведет против нас Европа", – заявил во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров.

Россия также критикует ЕС за замораживание ее суверенных активов на сумму около 210 млрд евро в ответ на войну, а также за принятие мер в отношении активов, принадлежащих российским компаниям в Европе и других западных странах.

Как сообщал OBOZ.UA, российские власти продолжают конфискацию западных компаний, которые не ушли с рынка страны-агрессора. На этот раз под "временное управление" передали российские активы немецкой торговой сети Metro. Речь идет о примерно 90 торговых центрах в 51 регионе РФ. Компания Metro работала в РФ с 2001 года.

Ранее под временное управление были переданы российские активы Nestle, которая является крупнейшим международным производителем продуктов питания и напитков, и торговой сети Auchan, насчитывающей около 230 супермаркетов в РФ. Во всех трех случаях соответствующие указы подписал кремлевский диктатор Владимир Путин.

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