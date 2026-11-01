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"Не отказывался" У Путина заявили, что он мог бы поговорить по телефону с Зеленским

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
96
"Не отказывался" У Путина заявили, что он мог бы поговорить по телефону с Зеленским
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Иллюстративный коллаж

Российский диктатор Владимир Путин якобы готов ответить на телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского. В Москве утверждают, что никогда не отказывались от международных контактов.

В то же время в Кремле выдали, что переговоры Путина и Зеленского должны состоятся в Москве. Об этом сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, передают пропагандистские медиа РФ.

Новое приглашение в Москву

Помощник Путина очередной раз повторил заявление о том, что украинский президент якобы может лично приехать в столицу РФ для проведения переговоров.

"Он же посылает сигналы через разные источники. Хочет поговорить, раз так хочет переговорить – пусть приезжает", – заявил Ушаков.

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Реакция на возможный телефонный звонок

Представитель Кремля также заявил, что Путин никогда не избегал прямых контактов с президентом Украины. По его словам, военный преступник готов принять возможный вызов.

"Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров", – утверждает помощник диктатора.

Стоит отметить, что официальная позиция Украины остается неизменной. В Киеве неоднократно говорили, что переговоры с агрессором на условиях ультиматумов Кремля и посещение Москвы во время полномасштабной войны невозможны.

Напомним, что в Кремле также назвали возможные место и сроки проведения трехсторонних переговоров Украины, США и России. По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, встреча могла пройти в Абу-Даби в первой половине ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия не демонстрирует готовности к установлению мира в Украине. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен скептически оценила переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с российским диктатором Владимиром Путиным.

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