На фоне ударов по НПЗ россияне массово покупают электромобили, но им не хватает зарядных станций — СМИ

В России на фоне дефицита бензина, усугубившегося после украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы, резко вырос спрос на электромобили. За январь–август 2026 года в стране было продано более 83 тысяч электромобилей и гибридов — против 43 тысяч за тот же период прошлого года.

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Об этом пишет The New York Times. По данным издания, большинство электромобилей на российском рынке — китайского производства.

Из-за нехватки топлива водителям в разных регионах РФ приходилось часами стоять в очередях на АЗС. Чтобы частично компенсировать дефицит, правительство разрешило продавать бензин и дизель более низкого качества, однако после использования такого топлива некоторые автомобили начали ломаться.

Для части россиян дефицит бензина стал одной из причин перехода на электромобили. Так, автомобильный эксперт Сергей Целиков в июле приобрел китайский электрический хэтчбек Great Wall Motor после того, как не смог заправить одну из своих машин. Уже через несколько дней из-за резкого роста спроса стоимость такого автомобиля поднялась примерно на 2 тысячи долларов.

По данным агентства Avtostat, которое возглавляет Целиков, к концу сентября доля полностью электрических автомобилей и гибридов, способных передвигаться без бензина, достигла 11,5% российского авторынка. В начале года этот показатель составлял около 5%.

В то же время стремительный рост продаж обнажил проблему с зарядной инфраструктурой — её в России не хватает. В Москве и других городах у зарядных станций начали образовываться очереди, а автосалоны с электромобилями начали пустеть.

Генеральный директор Punkt E — крупнейшего оператора зарядных станций в РФ — заявил, что за последние недели спрос на его зарядные станции удвоился. Компания решила ускорить строительство ещё 100 станций, однако быстро расширить сеть не удаётся из-за длительной процедуры получения разрешений.

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Несмотря на рост продаж, электромобили до сих пор не стали привычным явлением на российских дорогах. Этому способствуют их высокая стоимость и недостаток зарядной инфраструктуры. В то же время Целиков ожидает, что в будущем большую долю рынка будут занимать гибридные автомобили.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ, несмотря на призывы Трампа. По оценкам украинской стороны, за последние месяцы из-за этого было выведено из строя более 45% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, что привело к ограничениям на продажу топлива в отдельных регионах и длинным очередям у АЗС.