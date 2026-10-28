"Мы постоянно на связи": Путин похвалил Маска и рассказал о сотрудничестве в космосе

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыВерховная Рада, рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2027 год. ИллюстрацияСоцстандарты за чертой бедности, новый курс доллара, рост цен: бюджет-2027 прошел первое чтение в РадеМагазин Pepco в Познани. ИллюстрацияПопулярная польская сеть открыла первый магазин в Украине. Все адреса Pepco"Уже давно не вместе": Монфис сделал признание о разводе со Свитолиной"Уже давно не вместе": Монфис сделал признание о разводе со СвитолинойТри знака зодиака ждет большая финансовая удача: жизнь значительно улучшится уже в средуТри знака зодиака ждет большая финансовая удача: жизнь значительно улучшится уже в средуБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаГеращенко о Госбюджете на 2027 год: Рада приняла бюджет катастрофыГеращенко о Госбюджете на 2027 год: Рада приняла бюджет катастрофы72-летний Макаревич в пятый раз стал отцом: первое фото малыша и что известно обо всех его детях72-летний Макаревич в пятый раз стал отцом: первое фото малыша и что известно обо всех его детяхЗвезда украинского кино Кузнецова сделала болезненное заявление о пенсиях актеров и предложила решение проблемыЗвезда украинского кино Кузнецова сделала болезненное заявление о пенсиях актеров и предложила решение проблемыроссийские оккупанты на ТОТРоссия "встраивает" жителей оккупированной части Украины в свою военную систему, причем даже детей: захватчики пошли на новые хитрости
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Мы постоянно на связи": Путин похвалил Маска и рассказал о сотрудничестве в космосе

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
822
"Мы постоянно на связи": Путин похвалил Маска и рассказал о сотрудничестве в космосе
Илон Маск и Владимир Путин

Российский диктатор Владимир Путин рассыпался в комплиментах американскому миллиардеру Илону Маску. Глава Кремля назвал бизнесмена гениальным человеком и рассказал о сотрудничестве с ним в космической сфере.

По его словам, Россия поддерживает тесный контакт с Маском и американскими партнерами, несмотря на политические моменты. Видео опубликовали пропагандистские медиа.

Путин назвал Маска гением

Российский диктатор заявил, что Москва сейчас находится в "тесном контакте" с Вашингтоном по вопросам космоса и похвалил Маска за работу в этой сфере.

"Илон Маск – гениальный человек, действительно гениальный. У него уже... на орбите сколько таких аппаратов.... Более 5 тысяч. А мы делаем только первые шаги", – подчеркнул Путин.

Читайте также
Александр КоваленкоАлександр Коваленко
8,9 т.
Удар по заводу "Азот" стратегически важный: его роль для ВПК России
8,9 т.
Удар по заводу "Азот" стратегически важный: его роль для ВПК России
Дарина ГерцеваДарина Герцева
768
Россиянам начали задерживать соцвыплаты: власти признали, что это "из-за войны"
768
Россиянам начали задерживать соцвыплаты: власти признали, что это "из-за войны"
София ЗакревскаяСофия Закревская
5,6 т.
Реактивные дроны атаковали российский Липецк: сообщают о взрывах и пожаре в районе аэродрома. Фото и видео
5,6 т.
Реактивные дроны атаковали российский Липецк: сообщают о взрывах и пожаре в районе аэродрома. Фото и видео

Однако, добавил он, РФ гордится началом своей самостоятельной работы в вопросах космоса.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в частности с господином Маском. Потому что на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок. И мы, и наши американские партнеры – мы дорожим этим взаимно и вместе с ним, несмотря на все вопросы политического характера, тесно работаем. И наш "Роскосмос", другие компании работают", – сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что Россия сделала лишь первый шаг в развитии собственных космических технологий, однако уже считает этот результат важным достижением. По словам Путина, теперь страна должна перейти от обеспечения качества к наращиванию количества.

Стоит отметить, что Россия продолжает развертывать собственную низкоорбитальную спутниковую систему связи "Рассвет", которую позиционирует как аналог Starlink. В июле 2026 года РФ запустила вторую партию аппаратов, после чего их общее количество на орбите достигло около 40.

Напомним, 24 октября Маск ответил на упреки, которые получил за ограничение работы своего спутникового интернета в Украине. Он пожаловался, что использование этой гражданской коммерческой услуги для "ударов дронов с целью убийства людей" никогда не разрешалось и не должно разрешаться.

Как писал OBOZ.UA, позже в своем очередном посте Илон Маск заявил, что российским захватчикам стоит "посочувствовать", ведь у них "нет выбора, кроме как воевать и погибать" от украинских ударов дронов.

Похожие темы
космосРоссияСШАВладимир ПутинВладимир ПутинИлон МаскИлон Маск
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!