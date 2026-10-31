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"Мы против прекращения огня": у Путина заявили, что не остановят боевые действия ради переговоров

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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"Мы против прекращения огня": у Путина заявили, что не остановят боевые действия ради переговоров
Дмитрий Песков. Источник: РосСМИ

В Кремле не собираются прекращать ни при каких обстоятельствах боевые действия против Украины даже во время переговоров. Российский режим считает, что прекращение огня якобы "даст украинской стороне возможность восстановить силы".

Об этом вечером 30 октября заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, подготовка к трехсторонним переговорам с участием Украины, США и России не означает, что Москва согласилась на какое-либо перемирие.

"Они уже нарушали эту паузу"

"Мы неоднократно сами говорили, что мы против прекращения огня, которое даст украинской стороне возможность восстановить силы. А переговоры готовятся своим чередом", – сказал пресс-секретарь кремлевского главаря Путина.

Он добавил, что уже якобы была какая-то "пауза, о которой говорил Трамп". Возможно, Песков имел в виду объявленное американским президентом так называемое "энергетическое перемирие", которое, во-первых, было объявлено только в США, а в РФ и Украине заявляли, что даже ничего об этом не слышали, а во-вторых, было нарушено самими россиянами. Так или иначе, Песков утверждает, что "паузу" нарушили украинцы.

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"Получается, они эту паузу нарушили. Но это скорее тема для обсуждения между Вашингтоном и Киевом", – как-то неуверенно сказал он.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что россияне ведут войну, "чтобы лишить киевский режим возможности вообще наносить удары", и Москва любым способом "достигнет таким образом своих целей".

Кроме того, Песков заявил, что договоренности о проведении гуманитарной операции в Олешках являются "отдельным случаем", который якобы невозможно спроецировать на весь процесс урегулирования войны.

Переговорный трек

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский ожидает трехстороннюю встречу Украины, США и России в Абу-Даби. Стороны планируют обсудить шаги по деэскалации, в частности в энергетической сфере и на море, обмен военнопленными и гарантии безопасности для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина рассчитывает на трехстороннюю встречу с США и Россией в Абу-Даби до 10 ноября. Но Владимир Зеленский подчеркивал, что переговоры между Украиной, США и РФ "так или иначе состоятся".

Из Европы уже звонили Путину по поводу переговоров. Но в разговоре со Стуббом и Стере кремлевский диктатор снова озвучил привычный набор своих прихотей и потребовал отдать ему Донбасс и дать России право решать, кто может вступать в НАТО. Все эти требования Путин назвал "коренными причинами" агрессии против Украины, их "решение", по версии диктатора, должно стать "предпосылкой" для любых мирных переговоров.

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