"Мы против прекращения огня": у Путина заявили, что не остановят боевые действия ради переговоров

В Кремле не собираются прекращать ни при каких обстоятельствах боевые действия против Украины даже во время переговоров. Российский режим считает, что прекращение огня якобы "даст украинской стороне возможность восстановить силы".

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Об этом вечером 30 октября заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, подготовка к трехсторонним переговорам с участием Украины, США и России не означает, что Москва согласилась на какое-либо перемирие.

"Они уже нарушали эту паузу"

"Мы неоднократно сами говорили, что мы против прекращения огня, которое даст украинской стороне возможность восстановить силы. А переговоры готовятся своим чередом", – сказал пресс-секретарь кремлевского главаря Путина.

Он добавил, что уже якобы была какая-то "пауза, о которой говорил Трамп". Возможно, Песков имел в виду объявленное американским президентом так называемое "энергетическое перемирие", которое, во-первых, было объявлено только в США, а в РФ и Украине заявляли, что даже ничего об этом не слышали, а во-вторых, было нарушено самими россиянами. Так или иначе, Песков утверждает, что "паузу" нарушили украинцы.

"Получается, они эту паузу нарушили. Но это скорее тема для обсуждения между Вашингтоном и Киевом", – как-то неуверенно сказал он.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что россияне ведут войну, "чтобы лишить киевский режим возможности вообще наносить удары", и Москва любым способом "достигнет таким образом своих целей".

Кроме того, Песков заявил, что договоренности о проведении гуманитарной операции в Олешках являются "отдельным случаем", который якобы невозможно спроецировать на весь процесс урегулирования войны.

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Переговорный трек

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский ожидает трехстороннюю встречу Украины, США и России в Абу-Даби. Стороны планируют обсудить шаги по деэскалации, в частности в энергетической сфере и на море, обмен военнопленными и гарантии безопасности для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина рассчитывает на трехстороннюю встречу с США и Россией в Абу-Даби до 10 ноября. Но Владимир Зеленский подчеркивал, что переговоры между Украиной, США и РФ "так или иначе состоятся".

Из Европы уже звонили Путину по поводу переговоров. Но в разговоре со Стуббом и Стере кремлевский диктатор снова озвучил привычный набор своих прихотей и потребовал отдать ему Донбасс и дать России право решать, кто может вступать в НАТО. Все эти требования Путин назвал "коренными причинами" агрессии против Украины, их "решение", по версии диктатора, должно стать "предпосылкой" для любых мирных переговоров.

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