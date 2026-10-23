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Москву среди бела дня атаковали дроны: из аэропортов и небоскребов эвакуируют россиян. Фото и видео

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
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Москву среди бела дня атаковали дроны: из аэропортов и небоскребов эвакуируют россиян. Фото и видео
Москву массированно атаковали дроны

Днем 23 октября Москву массированно атаковали беспилотники. В российской столице объявили тревогу, а в работе аэропортов ввели масштабные ограничения – для приема и вылета самолетов закрыли четыре международных аэропорта. Самолеты перенаправляют в другие города, а в Шереметьево начали эвакуацию пассажиров. Людей эвакуируют также из московских высотных зданий.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, в центре российской столицы прогремели взрывы, а звуки сирен и стрельбы посеяли панику среди москвичей.

Сначала российская сторона заявила, что на подлете к Москве сбили не менее 16 беспилотников, а позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил уже о 17 сбитых БПЛА.

В Шереметьево объявили воздушную тревогу

В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу, на летном поле обнаружили обломки дрона.

Москву среди бела дня атаковали дроны: из аэропортов и небоскребов эвакуируют россиян. Фото и видео

В Шереметьево обнаружили обломки дрона. Источник: Exilenova+

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Москву среди бела дня атаковали дроны: из аэропортов и небоскребов эвакуируют россиян. Фото и видео

В московском аэропорту Шереметьево лежат обломки БПЛА. Источник: Exilenova+

На фоне атаки в аэропорту проводят эвакуацию. Людям запретили пользоваться лифтами, оставаться в самолетах в качестве места укрытия, находиться возле окон и стеклянных конструкций, а также приближаться к обнаруженным обломкам БПЛА, фотографировать и снимать видео. Пассажиров также не пускают в стерильные зоны всех терминалов.

Рейсы задерживают, отменяют и перенаправляют

Из-за введенных ограничений работу гражданской авиации в Московском регионе взяли под особый контроль Министерство транспорта РФ и российское агентство гражданской авиации.

Шереметьево и другие московские аэропорты закрыли на прием и отправление рейсов. РосСМИ сообщают о десятках задержанных рейсов, а также об отмене 50 рейсов.

Более 20 самолетов, направлявшихся в Москву, перенаправили в другие города. Часть рейсов направляют, в частности, в Санкт-Петербург.

Сервис мониторинга авиаперелетов FlightRadar24 показал ситуацию в небе над Москвой. Как видно на карте, самолеты стараются не приближаться к российской столице и направляются в другие аэропорты.

Москву среди бела дня атаковали дроны: из аэропортов и небоскребов эвакуируют россиян. Фото и видео

Самолеты, направлявшиеся в Москву, перенаправили в другие города. Источник: FlightRadar24

В аэропорту предупредили пассажиров, что из-за мер безопасности им стоит быть готовыми к более длительному ожиданию.

Эвакуация началась и в "Москва-Сити"

Эвакуация проходит не только в аэропортах. В московском деловом комплексе "Москва-Сити" людей вывели из башни "IQ-квартал".

По сообщениям очевидцев, всех посетителей здания эвакуировали, после чего они ожидали у входа. Перед эвакуацией в здании прозвучала сирена.

Москву среди бела дня атаковали дроны: из аэропортов и небоскребов эвакуируют россиян. Фото и видео

Москву среди бела дня атаковали дроны: из аэропортов и небоскребов эвакуируют россиян. Фото и видео

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