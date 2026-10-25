"Метод и место не имеют значения": Медведев призвал Трампа поручить Пентагону и ЦРУ устранить Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал президента США Дональда Трампа поручить Пентагону и ЦРУ физически устранить украинского лидера Владимира Зеленского. Среди своих претензий к Киеву он назвал якобы хищение американской помощи и срыв мирных инициатив Вашингтона.

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Об этом сообщают российские СМИ. В своем посте Медведев обвинил украинские власти в действиях, которые, по его утверждению, противоречат интересам США.

В частности, он заявил, что Зеленский якобы критикует Трампа и его администрацию. Также российский чиновник упрекнул Киев в поддержке бывшего президента США Джо Байдена, требованиях о финансовой и военной помощи от Вашингтона, отказе от американских предложений по мирным переговорам и игнорировании призывов прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, Медведев обвинил украинские власти в хищении американской помощи и создании угрозы масштабного ядерного конфликта между Россией и странами НАТО. По его утверждению, действия Киева якобы наносят интересам Трампа больший ущерб, чем действия Венесуэлы, Кубы и Ирана вместе взятых.

В завершение поста российский чиновник призвал президента США поручить руководителям Пентагона и ЦРУ устранить Зеленского.

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"Нужно просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение. Метод, место и способ не имеют значения", – написал Медведев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дмитрий Медведев озвучил три условия, которые Москва выдвигает для завершения войны против Украины. Среди них – нейтральный и безъядерный статус нашего государства, отказ от того, что в Кремле называют "националистическим курсом", а также признание российскими Крыма и Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах.

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Медведев также заявил, что в случае невыполнения территориальных требований Россия будет пытаться установить контроль над этими территориями военным путем.