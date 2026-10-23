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Кремль перестраивает правительство России под затяжную войну: аналитики объяснили, что стоит за изменениями

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
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Кремль перестраивает правительство России под затяжную войну: аналитики объяснили, что стоит за изменениями
Эти решения могут свидетельствовать о переходе к более мобилизационной модели управления. Источник: РосСМИ

Кадровые перестановки в правительстве России могут свидетельствовать о подготовке Кремля к продолжению войны в Украине в ближайшие годы. Эти изменения усиливают позиции Министерства финансов и одновременно ослабляют влияние премьер-министра Михаила Мишустина.

Одним из ключевых решений стало назначение Окледниковой главой аппарата правительства вместо Григоренко, а министр финансов Антон Силуанов также станет вице-премьером, сохранив руководство ведомством. По мнению аналитиков польского Центра восточноевропейских исследований (OSW), эти решения могут свидетельствовать о переходе к более мобилизационной модели управления, при которой государство будет концентрировать ресурсы для продолжения войны.

Кремль усиливает роль Минфина и ослабляет Мишустина

Одним из главных изменений стало назначение Окледниковой, которая ранее занимала должность первого заместителя министра финансов, главой аппарата правительства вместо Григоренко. В то же время министр финансов Антон Силуанов станет вице-премьером, но останется руководителем ведомства.

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По оценке OSW, эти решения укрепляют позиции структуры, ответственной за финансирование военных расходов России.

"Самым значительным изменением стало существенное ослабление позиций премьера Мишустина", – отмечают аналитики.

Они не исключают, что кадровые перестановки могут быть подготовкой к отставке премьер-министра. Среди возможных преемников Мишустина чаще всего упоминают министра обороны Белоусова, выступающего за усиление государственного контроля над экономикой.

Расходы на войну увеличивают нагрузку на экономику

Авторы исследования предупреждают, что рост военных расходов заставляет российские власти перекладывать все большую нагрузку на экономику страны.

В то же время финансирование гражданских сфер могут сокращать. Речь, в частности, идет о здравоохранении, социальной политике, инфраструктуре и поддержке сельского хозяйства.

По мнению аналитиков, кадровые решения могут свидетельствовать о подготовке России к длительному противостоянию, при котором государственные ресурсы будут все больше направлять на нужды войны.

Кремль усиливает внимание к Дальнему Востоку и Арктике

Перестановки затронули и управление Дальним Востоком. Полномочным представителем президента России в регионе станет губернатор Приморского края Кожемяко, который сменит Трутнева.

В OSW считают, что эти изменения отражают стратегическую значимость Дальнего Востока и Арктики для Кремля. В частности, это связано с экономическим сотрудничеством России с Китаем.

В целом аналитики рассматривают кадровые перестановки как возможный шаг от технократической модели управления к более мобилизационной, при которой российские власти будут еще жестче концентрировать ресурсы для продолжения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, после визита в Москву Уиткоффа Трамп заявил: "Мы приближаемся к завершению войны, мы ближе, чем когда-либо".

Мирное соглашение он планирует подписать уже в декабре на саммите G20.

В это же время Москва "подтвердила" его слова баллистической атакой на Киев. Тогда разрушениям подверглись медцентр и учебное заведение, есть погибший и пострадавшие.

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