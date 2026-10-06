''Контрактники под ключ'': в России маркетинговые агентства продают вербовщикам базы данных мужчин

Российские вербовщики стали активнее использовать услуги маркетинговых агентств и колл-центров для поиска мужчин на войну. За деньги им передают базы телефонных номеров и данные о людях, которых считают "горячими клиентами".

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В такие базы могут попадать мужчины, которые посещали сайты, связанные со службой, обращались в микрофинансовые организации или оказывались в списках должников. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Как маркетологи ищут потенциальных контрактников

Маркетинговые агентства и колл-центры продают вербовщикам базы телефонных номеров и "горячих клиентов".

В базы для вербовки попадают мужчины, которые сами посещали сайты, связанные со службой, обращались в микрофинансовые организации или попадали в списки должников.

Стоимость одного телефонного номера в среднем составляет 1600–2800 рублей.

Рекрутерам дают советы по работе в соцсетях

Маркетологи также консультируют вербовщиков, как эффективнее искать потенциальных контрактников в соцсетях.

В "ВКонтакте" советуют настраивать рекламу на "спортсменов, патриотов и уволенных в запас". В "Телеграме" предлагают сотрудничать с каналами военных блогеров или администраторами региональных чатов.

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Мужчинам могут предлагать фейковые вакансии

Конкуренция за базы телефонных номеров среди вербовщиков также остается высокой. Одному человеку могут звонить сразу несколько рекрутеров, поэтому они стараются предложить самые выгодные условия.

В то же время вербовщики могут прибегать к обману, обещая мужчинам вакансии, которые якобы не связаны с отправкой на войну.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что граждан страны-террориста России подталкивают к заключению контрактов с министерством обороны, чтобы они не гибли ради путинских амбиций бесплатно. Россиянам предлагают "успеть до мобилизации", чтобы заработать деньги на войне. За участие в агрессии против Украины россиянам обещают миллионы рублей.