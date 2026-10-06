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"Контрактники под ключ": в России маркетинговые агентства продают вербовщикам базы данных мужчин

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 мин
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"Контрактники под ключ": в России маркетинговые агентства продают вербовщикам базы данных мужчин
Российские военные. Иллюстративное фото

Российские вербовщики стали активнее использовать услуги маркетинговых агентств и колл-центров для поиска мужчин на войну. За деньги им передают базы телефонных номеров и данные о людях, которых считают "горячими клиентами".

В такие базы могут попадать мужчины, которые посещали сайты, связанные со службой, обращались в микрофинансовые организации или оказывались в списках должников. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Как маркетологи ищут потенциальных контрактников

Маркетинговые агентства и колл-центры продают вербовщикам базы телефонных номеров и "горячих клиентов".

В базы для вербовки попадают мужчины, которые сами посещали сайты, связанные со службой, обращались в микрофинансовые организации или попадали в списки должников.

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Стоимость одного телефонного номера в среднем составляет 1600–2800 рублей.

''Контрактники под ключ'': в России маркетинговые агентства продают вербовщикам базы данных мужчин

В России маркетинговые агентства продают вербовщикам базы данных мужчин. Источник: https://t.me/mobilizationnews

Рекрутерам дают советы по работе в соцсетях

Маркетологи также консультируют вербовщиков, как эффективнее искать потенциальных контрактников в соцсетях.

В "ВКонтакте" советуют настраивать рекламу на "спортсменов, патриотов и уволенных в запас". В "Телеграме" предлагают сотрудничать с каналами военных блогеров или администраторами региональных чатов.

Мужчинам могут предлагать фейковые вакансии

Конкуренция за базы телефонных номеров среди вербовщиков также остается высокой. Одному человеку могут звонить сразу несколько рекрутеров, поэтому они стараются предложить самые выгодные условия.

В то же время вербовщики могут прибегать к обману, обещая мужчинам вакансии, которые якобы не связаны с отправкой на войну.

''Контрактники под ключ'': в России маркетинговые агентства продают вербовщикам базы данных мужчин

В России маркетинговые агентства продают вербовщикам базы данных мужчин. Источник: https://t.me/mobilizationnews

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что граждан страны-террориста России подталкивают к заключению контрактов с министерством обороны, чтобы они не гибли ради путинских амбиций бесплатно. Россиянам предлагают "успеть до мобилизации", чтобы заработать деньги на войне. За участие в агрессии против Украины россиянам обещают миллионы рублей.

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