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"Конкурентам приходится копировать наши разработки": Путин заявил, что мир завидует российским технологиям. Видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
6
"Конкурентам приходится копировать наши разработки": Путин заявил, что мир завидует российским технологиям. Видео
Глава Кремля Владимир Путин

Россия якобы удерживает передовые позиции в мировой технологической гонке, а ее конкурентам приходится догонять ее и копировать российские разработки. Также Москва готова делиться с африканскими странами современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин во время выступления на форуме "Россия – Африка", сообщают российские СМИ. Он также говорил о перспективах промышленного сотрудничества с африканскими государствами и возможности переноса туда российских производств.

"Конкурентам приходится нас догонять в некоторых направлениях, копировать наши разработки. Мы прочно удерживаем передовые позиции в глобальной гонке за технологический суверенитет. И подчеркиваю: Россия открыта к передаче африканским друзьям наших современных компетенций и высокотехнологичных цифровых ноу-хау", – заявил Путин.

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Кроме того, глава Кремля заявил о возможности переноса части российских промышленных производств в африканские страны. Он объяснил такое предложение санкциями, введенными против российской экономики и предприятий.

По словам Путина, российский бизнес обладает значительным инвестиционным потенциалом. В то же время он подчеркнул, что такие вложения нуждаются в защите, а размещенные в Африке предприятия должны работать независимо от изменений внешнеполитической конъюнктуры.

В свою очередь, президент Бурунди Эварист Ндайишимие призвал развивать промышленный потенциал африканских государств. Он подчеркнул необходимость модернизации сельского хозяйства, укрепления энергетической инфраструктуры и логистических маршрутов, а также увеличения инвестиций в исследования и развитие технологий.

По словам Ндайишимие, Африка должна быть не только рынком сбыта готовой продукции, но и местом ее производства.

Что известно о российских военных "разработках"

На фоне заявлений Путина о технологическом превосходстве России показательным выглядит изобретение российских военных из Ярославля. Они похвастались собственным аналогом американской реактивной системы залпового огня HIMARS, который назвали Mad Max ("Безумный Макс").

Как сообщал OBOZ.UA, своеобразный "аналог" HIMARS военные смастерили из старого УАЗа, раскрасив его под американскую систему. По словам автора местного Telegram-канала "Место силы. Ярославль", машину, вероятно, создали во время учений. Военные экспериментировали с ней, пытаясь сделать конструкцию, которая могла бы защитить от осколков.

Автор публикации также обратил внимание на техническое состояние военных автомобилей. По его словам, у одних машин возникали проблемы с двигателем, у других загорались индикаторы ошибок, отваливались фары или не хватало охлаждающей жидкости.

Так что пока Путин рассказывает о разработках, которые якобы вынуждены копировать конкуренты, российские военные пытаются дать вторую жизнь старым УАЗам.

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