"Конкурентам приходится копировать наши разработки": Путин заявил, что мир завидует российским технологиям. Видео

Россия якобы удерживает передовые позиции в мировой технологической гонке, а ее конкурентам приходится догонять ее и копировать российские разработки. Также Москва готова делиться с африканскими странами современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

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Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин во время выступления на форуме "Россия – Африка", сообщают российские СМИ. Он также говорил о перспективах промышленного сотрудничества с африканскими государствами и возможности переноса туда российских производств.

"Конкурентам приходится нас догонять в некоторых направлениях, копировать наши разработки. Мы прочно удерживаем передовые позиции в глобальной гонке за технологический суверенитет. И подчеркиваю: Россия открыта к передаче африканским друзьям наших современных компетенций и высокотехнологичных цифровых ноу-хау", – заявил Путин.

Кроме того, глава Кремля заявил о возможности переноса части российских промышленных производств в африканские страны. Он объяснил такое предложение санкциями, введенными против российской экономики и предприятий.

По словам Путина, российский бизнес обладает значительным инвестиционным потенциалом. В то же время он подчеркнул, что такие вложения нуждаются в защите, а размещенные в Африке предприятия должны работать независимо от изменений внешнеполитической конъюнктуры.

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В свою очередь, президент Бурунди Эварист Ндайишимие призвал развивать промышленный потенциал африканских государств. Он подчеркнул необходимость модернизации сельского хозяйства, укрепления энергетической инфраструктуры и логистических маршрутов, а также увеличения инвестиций в исследования и развитие технологий.

По словам Ндайишимие, Африка должна быть не только рынком сбыта готовой продукции, но и местом ее производства.

Что известно о российских военных "разработках"

На фоне заявлений Путина о технологическом превосходстве России показательным выглядит изобретение российских военных из Ярославля. Они похвастались собственным аналогом американской реактивной системы залпового огня HIMARS, который назвали Mad Max ("Безумный Макс").

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Как сообщал OBOZ.UA, своеобразный "аналог" HIMARS военные смастерили из старого УАЗа, раскрасив его под американскую систему. По словам автора местного Telegram-канала "Место силы. Ярославль", машину, вероятно, создали во время учений. Военные экспериментировали с ней, пытаясь сделать конструкцию, которая могла бы защитить от осколков.

Автор публикации также обратил внимание на техническое состояние военных автомобилей. По его словам, у одних машин возникали проблемы с двигателем, у других загорались индикаторы ошибок, отваливались фары или не хватало охлаждающей жидкости.

Так что пока Путин рассказывает о разработках, которые якобы вынуждены копировать конкуренты, российские военные пытаются дать вторую жизнь старым УАЗам.