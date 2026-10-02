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"Классическая история": в России намекнули, что сами сбили свой Ми-8, экипаж погиб

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read2 мин
icon 1,7 т.
"Классическая история": в России намекнули, что сами сбили свой Ми-8, экипаж погиб
Россияне сбили свой собственный вертолет Ми-8. Изображение иллюстративное. Источник: создано с помощью ИИ

Российская армия потеряла в Воронежской области еще один свой военный вертолет — Ми-8. Все трое членов экипажа погибли.

Об этой потере сообщил связанный с российской авиацией Z-блогер Илья Туманов, известный как Fighterbomber. Пропагандист намекнул, что причиной авиакатастрофы стал "дружественный огонь".

Россияне сбили свой же Ми-8

По словам Туманова, накануне, 1 октября, в оккупационной армии стало на один Ми-8 меньше. Вместе с вертолетом на концерт к Кобзону отправился и весь экипаж – три человека.

Потеря, по версии пропагандиста, стала результатом "дружественного огня".

"Вчера мы потеряли еще один Ми-8 вместе с экипажем. Причины я называть не буду. Причина классическая, которую человечество вряд ли когда нибудь победит, несмотря на ИИ, роботов, нейросети, "свои-чужие" (система распознавания. – Ред.) и прочие чудеса науки и техники. Которые все пасуют перед его величеством – долбо*бом", – написал "Fighterbomber", пожелав "денацифицированным" российским летчикам не привычного "вечного полета", а "земли небом".

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''Классическая история'': в России намекнули, что сами сбили свой Ми-8, экипаж погиб

Скриншот сообщения

Это знаменательное событие произошло в Анненском районе Воронежской области РФ – в 80 км от Воронежа. Ликвидированы пилот, штурман и наводчик.

 

''Классическая история'': в России намекнули, что сами сбили свой Ми-8, экипаж погиб

Скриншот сообщения

По данным "Досье Шпиона", во время отражения украинской атаки российский истребитель Су-35 сбил вертолет Ми-8, приняв его за дрон.

 

''Классическая история'': в России намекнули, что сами сбили свой Ми-8, экипаж погиб

Скриншот сообщения

Местные власти инцидент никак не прокомментировали и о "воинах" не вспомнили. Вместо этого губернатор региона Александр Гусев отчитался о том, что " вечером 1 октября и минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и шестью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 62 беспилотных летательных аппарата".

Входит ли в это количество пораженный Ми-8, он не уточнил – но уверил: "пострадавших и разрушений нет".

''Классическая история'': в России намекнули, что сами сбили свой Ми-8, экипаж погиб

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, ранее  в Ростовской области РФ сбили собственный вертолет.

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