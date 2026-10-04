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Пытал украинских пленных: в России подорвали военного преступника. Фото

София Закревская
София Закревская
Time to read3 мин
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Пытал украинских пленных: в России подорвали военного преступника. Фото
В России взорвали военного преступника Романа Сыромятникова. Источник: Соцсети. Коллаж OBOZ.UA

В Новомосковске Тульской области РФ 2 октября подорвали автомобиль оккупанта и бывшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Романа Сыромятникова, он погиб. Россиянина, который воевал против Украины, обвиняли в пытках украинских военнопленных.

Об этом пишут "Важные новости". Известно, что утром 2 октября на улице Дружбы в Новомосковске взорвался автомобиль, погиб водитель. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и автомобили с номерами минобороны РФ.

Автор Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что взрывное устройство заложили под днищем со стороны водителя, а за рулем был участник войны против Украины.

"Под двигавшейся машиной сработала бомба, автомобиль еще проехал по инерции и врезался в столб. Водитель получил тяжелые травмы и погиб. Взрывное устройство было заложено под днищем, где место водителя. На место съехалось большое число представителей спецслужб и машин с черными номерами", – сказано в сообщении.

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Пытал украинских пленных: в России подорвали военного преступника. Фото

Взорванная машина Сыромятникова. Источник: Соцсети

Из данных утечек и фото с места происшествия следует, что Сыромятникова подорвали возле его дома на улице Дружбы, вероятно, в зарегистрированном на него Hyundai Solaris.

Местные медиа позже писали, что во время "трагических событий вчера в городе" погиб участник войны Роман Сыромятников. Его называли "педагогом и литератором", занимавшимся патриотическим воспитанием молодежи.

Пытал украинских пленных: в России подорвали военного преступника. Фото

Сыромятников во ФСИН. Источник: Соцсети

В 2010-х Сыромятников работал в учреждениях УФСИН по Тульской области и указывал свою специальность как "психолог" и "инспектор отдела кадров". В 2023 году он подписал контракт с минобороны РФ и воевал в составе 51-го полка 106-й тульской дивизии ВДВ на Северском направлении в Донецкой области, а также в Курской области. В конце ноября 2024 года Сыромятников вернулся в Тульскую область на лечение, при этом неясно, как он уволился из российской армии.

Пытал украинских пленных: в России подорвали военного преступника. Фото

Сыромятников на войне. Источник: Соцсети

До и после участия в войне Сыромятников работал учителем ОБЖ (ныне это "основы безопасности и защиты родины" – Ред.) в Новомосковском многопрофильном колледже и местном строительном колледже. Он заявлял, что подписать контракт с минобороны РФ его подтолкнули его же выпускники, которые уже успели побывать на войне.

Военный преступник состоял в организации ветеранов "Боевое братство". Он выступал на "уроках мужества" перед школьниками и рассказывал им о своем участии в первой чеченской войне и в войне против Украины.

Пытал украинских пленных: в России подорвали военного преступника. Фото

Сыромятников со школьниками. Источник: Соцсети

В Украине предъявили Сыромятникову подозрение в пытках военнопленных в исправительной колонии №1 Тульской области. По данным следствия, он работал там в 2022 году.

Сообщается, что Сыромятников причастен к пыткам как минимум 50 украинцев в этой колонии. Во время утренних и вечерних поверок он с другими россиянами избивал пленных руками, ногами, резиновыми дубинками, пластиковыми трубами и молотками, а также применял к ним электрошокеры. Кроме того, он подсоединял к телам пленных контакты полевого телефона ТА-57 ("тапик") и пропускал через них ток.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители установили личность еще одного человека, причастного к пыткам украинских военнопленных в оккупационной тюрьме в Луганской области. Речь идет о Владимире Бондаренко, который работал в администрации так называемой "Суходольской исправительной колонии № 4" во временно оккупированном Суходольске и лично избивал пленных руками, ногами и резиновой дубинкой, а также подвергал их пыткам электрическим током.

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