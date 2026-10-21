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"Калашиков" поставил оккупантам крупную партию новых автоматов: характеристики и фото

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
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"Калашиков" поставил оккупантам крупную партию новых автоматов: характеристики и фото
Окупантам выдали старый автомат под видом нового. Источник: Wikipedia

Российский концерн "Калашников" отчитался, что поставил оккупационным силам очередную крупную партию автоматов АК-12 калибра 5,45 мм. Отгрузке предшествовали плановые периодические испытания. Количество поставленного оружия неизвестно.

Как сообщает концерн, речь идет об АК-12 якобы "образца 2023 года". Этот усовершенствованный автомат является "самым популярным стрелковым оружием в вооруженных силах", хвастается предприятие, отмечая "большие объемы" его производства.

Что говорят в России

Учитывая запросы спецподразделений, "Калашников" по собственной инициативе расширил линейку оружия. В частности, в 2025 году компания разработала два новых автомата калибра 5,45 мм – укороченный АК-12К и малогабаритный АК-12СК, заявляют в концерне.

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На предприятии добавляют, что якобы "постоянно совершенствуют АК-12" на основе обратной связи со своими вояками-оккупантамив зоне боевых действий. Благодаря такой связи оружие "модернизируется и улучшается".

''Калашиков'' поставил оккупантам крупную партию новых автоматов: характеристики и фото

Сообщение концерна. Источник: скриншот

О чем речь

На самом деле АК-12 – автомат Калашникова образца 2012 года (именно поэтому в его названии есть это число). Но после неудачи на испытаниях в указанном году концерн предложил его российским военным еще раз, уже в 2016 году, и запустил в серию в 2018 году.

''Калашиков'' поставил оккупантам крупную партию новых автоматов: характеристики и фото

Оккупантам предоставили якобы модернизированный АК-12. Источник: Wikipedia

В 2020 году "Калашников" представил "обновленную версию" АК-12. В частности, оружие получило новый приклад с улучшенной эргономикой, новую пистолетную рукоятку и новый разборный шомпол.

А изменения в образце 2023 года якобы такие:

  • цевье имеет более прочную конструкцию;
  • двусторонний переключатель-предохранитель;
  • дульное устройство теперь не имеет "коронки";
  • прибор малошумной стрельбы теперь не снимается.
''Калашиков'' поставил оккупантам крупную партию новых автоматов: характеристики и фото

Оккупантам передали якобы модернизированный АК-12. Источник: Wikipedia

Сразу после начала полномасштабного вторжения "опыт боевого применения автомата оказался настолько негативным", что уже "за считаные недели реальной эксплуатации нового автомата" в управлении минобороны РФ было "предложено фактически провести демодернизацию данного образца", отмечают в проекте Wikipedia.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские оборонные компании вместе с партнерами продолжают разработку новых видов оружия. Сейчас уже проводятся его испытания, утверждает глава Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины NAUDI Сергей Пашинский.

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