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Горят 8 резервуаров общей площадью 15 000 кв. метров: стали известны первые последствия поражения НПС "Самара" в России. Фото

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Time to read2 мин
icon 15,5 т.
Горят 8 резервуаров общей площадью 15 000 кв. метров: стали известны первые последствия поражения НПС "Самара" в России. Фото
Убытки могут составить $200 млн. Источник: Коллаж OBOZ.UA

На линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" в России после попадания снаряда загорелись восемь резервуаров с нефтью, а площадь пожара превысила 15 тыс. кв. метров. Также повреждены участки трубопроводов и насосная станция, а сам пожар на объекте по состоянию на вечер 2 октября еще продолжался.

Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Supernova+. Он также опубликовал соответствующие фото.

Что известно о последствиях

В первой и второй зонах станции загорелись пять резервуаров РВС-20 000. Еще три резервуара большего объема — РВС-50 000 — были повреждены и загорелись в третьей зоне.

Горят 8 резервуаров общей площадью 15 000 кв. метров: стали известны первые последствия поражения НПС ''Самара'' в России. Фото

В первой и второй зонах станции загорелись пять резервуаров, ещё три — в третьей зоне. Источник: Telegram Supernova+

Кроме того, в первой зоне повреждены отдельные участки трубопроводов и насосная станция. Общая площадь пожара, по оценке мониторингового канала, превышает 15 тыс. кв. метров.

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На момент публикации информации пожар продолжался, поэтому масштабы повреждений могут увеличиться.

Горят 8 резервуаров общей площадью 15 000 кв. метров: стали известны первые последствия поражения НПС ''Самара'' в России. Фото

Горят резервуары с нефтью на ЛВДС "Самара" в России. Источник: Telegram Supernova+

Горят 8 резервуаров общей площадью 15 000 кв. метров: стали известны первые последствия поражения НПС ''Самара'' в России. Фото

Источник: Telegram Supernova+

Какое значение имеет станция

ЛВДС "Самара" используется для транспортировки и распределения нефти. Через нее сырье поставляется на расположенные поблизости нефтеперерабатывающие заводы, а также обеспечиваются несколько направлений транспортировки нефти.

В частности, станция связана с нефтепроводом "Дружба", системой БТС-2 в направлении Усть-Луги и южным направлением на Тихорецк.

Убытки могут составить $200 млн

Канал также привел предварительную оценку стоимости поврежденных резервуаров. По данным канала, один резервуар РВС-20 000 может стоить более $10 млн, а РВС-50 000 — около $25 млн.

Таким образом, совокупная стоимость восьми поврежденных резервуаров может составить примерно $100–125 млн — в зависимости от характера и масштабов повреждений.

Если учесть нефть, которая находилась в резервуарах на момент поражения, общая стоимость утраченных активов может быть значительно выше. Мониторинговый канал предварительно оценивает её примерно в $200 млн, учитывая также дисконт на нефть марки Urals.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны ночью 2 октября нанесли удары по нефтяным объектам в Волгоградском и Самарском регионах РФ – НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Самара". В Генштабе ВСУ подтвердили результативные удары по Волгограду и Самарской области.

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