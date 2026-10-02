Горят 8 резервуаров общей площадью 15 000 кв. метров: стали известны первые последствия поражения НПС ''Самара'' в России. Фото

На линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" в России после попадания снаряда загорелись восемь резервуаров с нефтью, а площадь пожара превысила 15 тыс. кв. метров. Также повреждены участки трубопроводов и насосная станция, а сам пожар на объекте по состоянию на вечер 2 октября еще продолжался.

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Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Supernova+. Он также опубликовал соответствующие фото.

Что известно о последствиях

В первой и второй зонах станции загорелись пять резервуаров РВС-20 000. Еще три резервуара большего объема — РВС-50 000 — были повреждены и загорелись в третьей зоне.

Кроме того, в первой зоне повреждены отдельные участки трубопроводов и насосная станция. Общая площадь пожара, по оценке мониторингового канала, превышает 15 тыс. кв. метров.

На момент публикации информации пожар продолжался, поэтому масштабы повреждений могут увеличиться.

Какое значение имеет станция

ЛВДС "Самара" используется для транспортировки и распределения нефти. Через нее сырье поставляется на расположенные поблизости нефтеперерабатывающие заводы, а также обеспечиваются несколько направлений транспортировки нефти.

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В частности, станция связана с нефтепроводом "Дружба", системой БТС-2 в направлении Усть-Луги и южным направлением на Тихорецк.

Убытки могут составить $200 млн

Канал также привел предварительную оценку стоимости поврежденных резервуаров. По данным канала, один резервуар РВС-20 000 может стоить более $10 млн, а РВС-50 000 — около $25 млн.

Таким образом, совокупная стоимость восьми поврежденных резервуаров может составить примерно $100–125 млн — в зависимости от характера и масштабов повреждений.

Если учесть нефть, которая находилась в резервуарах на момент поражения, общая стоимость утраченных активов может быть значительно выше. Мониторинговый канал предварительно оценивает её примерно в $200 млн, учитывая также дисконт на нефть марки Urals.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны ночью 2 октября нанесли удары по нефтяным объектам в Волгоградском и Самарском регионах РФ – НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Самара". В Генштабе ВСУ подтвердили результативные удары по Волгограду и Самарской области.