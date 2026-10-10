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Блог

Виталий Шапран
Виталий Шапран

Член Украинского общества финансовых аналитиков

Новости России / Мнения
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Блог |

Дизельное соглашение Трампа с Путиным: россиян ждут дополнительные очереди на АЗС

Дизельное соглашение Трампа с Путиным: россиян ждут дополнительные очереди на АЗС
Дизельное соглашение Трампа с Путиным: россиян ждут дополнительные очереди на АЗС. Источник: Freepik

Небольшая дизельная сделка Трампа с Путиным напоминает старый советский анекдот, когда один кооператор договорился с другим об обмене угля на яблоки, после чего один пошёл искать уголь, а другой — яблоки.

Во-первых, 300 тыс. тонн в масштабах глобального рынка — это микрообъем, который не повлияет на цены.

Во-вторых, в РФ не зря запретили экспорт дизельного топлива: с ним там были определенные проблемы даже у аграриев, да и есть еще контракты на поставку дизельного топлива в Среднюю Азию, Монголию и т. д.

Поэтому очевидно, что эти договоренности на 75% носят политический (предвыборный) характер и на 25% — дипломатический. Конечно, Трампу нужны результаты перед выборами. Он демонстрирует формальную заботу об электорате, который хочет видеть более дешевый дизель на АЗС, и думает, что таким образом приближает мир.

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В Белом Доме не могут не знать, что у РФ нет дизельного топлива, чтобы потушить ценовой пожар на мировом рынке. Но, ослабив санкции, они теперь подталкивают РФ к переговорам с Украиной, поскольку для выполнения соглашения Путину действительно нужно, чтобы Украина не наносила удары по НПЗ.

Не думаю, что эта идея сработает на практике. Зная манеры россиян в международных экономических отношениях, предсказываю, что они просто извлекут со своего внутреннего рынка 300 000 тонн и отправят их в США, чтобы похвастаться перед американцами.

Этот шаг создаст дополнительные очереди на АЗС в РФ, но когда же Кремль интересовался судьбой российского населения и его интересами?

Что касается глобальной проблемы дизельного топлива, то администрации Белого дома нужно не искать соглашений с Кремлем, а решать проблему на Ближнем Востоке: там действительно есть объемы, которые могут повлиять на мировую цену на дизель.

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Источник:https://www.facebook.com/shapranv/posts/pfbid06GSLwAC54TZM45PUYw2Txj745KKtCeMEEDM12PU2NkhDoS1ZdtdPdf2UzQS2UDScl
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