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Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read3 мин
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Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео
Пожар в Краснодарском крае РФ после взрывов

Краснодарский край РФ ночью подвергся массированной атаке Сил обороны. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах и пожаре.

Была поражена Павловская нефтебаза, специализирующаяся на оптовых поставках дизельного топлива и бензина. Кадры с места событий собрал Telegram-канал Exilenova+, а  президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударах по объектам противника в ряде регионов РФ.

Зеленский рассказал о дальнобойных ударах Украины

"Последовательно отвечаем нашей дальнобойностью на российские удары, направленные против жизни людей. Сегодня ночью были применены наши санкции в отношении двух оборонных заводов – в Тульской и Воронежской областях. Хорошо отработали за эти сутки подразделения СБУ по нефтяным объектам агрессора в Краснодарском регионе", – отметил глава государства.

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Президент добавил, что ночью также были нанесены удары по объектам в Калужской и Орловской областях, которые россияне используют для дронового террора против Украины.

Брянской области удары наносились непосредственно по оккупационным войскам. Есть также поражения целей в Черном море", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил "каждого, кто возвращает войну туда, откуда она пришла", и подчеркнул, что Россия должна прекратить эскалацию.

Что известно об атаке на Краснодарский край 

О взрывах в Краснодарском крае в Exilenova+ впервые сообщили в 03:21 ночи.

"В Краснодарском крае продолжается масштабная атака БПЛА. Сообщается о многочисленных взрывах, а также о том, что в направлении региона направляются новые беспилотники", – говорилось в сообщении.

Впоследствии появились сообщения о серьезном пожаре в районе станицы Новотитаровской.

По предварительным данным, пострадала и горит Павловская нефтебаза, принадлежащая краснодарской компании "Эдельвейс-95".

Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Пожежа на Павловській нафтобазі

Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Пожежа на Павловській нафтобазі

Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Пожежа на Павловській нафтобазі

Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Пожежа на Павловській нафтобазі

Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Пожежа на Павловській нафтобазі

Независимое российское изданиеASTRA уточнило, что, по словам жителей станицы Новотитаровской, ночью они слышали пролеты дронов и многочисленные взрывы "в районе железной дороги".

"Согласно анализу ASTRA кадров от очевидцев, стало ясно, что горит нефтебаза краснодарской компании ООО "Эдельвейс-95", которая занимается оптовой торговлей нефтепродуктами. Основная деятельность: оптовые поставки дизельного топлива (Евро-5) и бензина (АИ-92, АИ-95, АИ-100).Объем нефтебазы: 4500 кубических метров. Также у нее есть собственный железнодорожный тупик для отгрузки и приема топлива", – пишет издание.

Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Аналіз ASTRA

Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Аналіз ASTRA

На сайте компании сказано, что "Эдельвейс-95" занимается продажей топлива уже 30 лет и закупает продукцию напрямую у крупнейших российских НПЗ. Также отмечается, что собственная нефтебаза "обеспечивает оперативный доступ ко всему ассортименту продукции и позволяет осуществлять отгрузку в течении одного рабочего дня".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Reuters, Пермский НПЗ в России приостановил работу после атаки украинского беспилотника.

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