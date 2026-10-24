Дочь Путина ищет способ продлить ему жизнь: как хотят ''обмануть Бога''

Дочь российского диктатора Владимира Путина Мария Воронцова участвует в исследованиях, которые должны помочь продлить человеческую жизнь. Разработки могут быть связаны со стремлением главы Кремля преодолеть старение и приблизиться к идее бессмертия.

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Воронцова надеется, что уже в ближайшие 10–20 лет медицина сможет найти эффективные способы борьбы со старением. Об этом сообщает The Times.

Как дочь Путина планирует продлить человеческую жизнь

Дочь лидера РФ Мария Воронцова входит в круг ведущих российских медицинских исследователей, изучающих способы продления жизни. Среди направлений их работы – генная терапия и создание органов с помощью 3D-печати, что в перспективе может помочь людям отсрочить старение и даже попытаться "обмануть Бога".

Подход к долголетию предполагает два этапа. Первый основан на базовых рекомендациях врачей по сбалансированному питанию, умеренному употреблению алкоголя и регулярной физической активности. По оценке Воронцовой, соблюдение этих принципов может помочь людям прожить до 85–90 лет.

Второй этап значительно амбициознее и предполагает поиск способов преодолеть естественные пределы человеческой жизни.

41-летняя Воронцова, врач-эндокринолог, возглавляет Институт медицинских исследований и образования Московского государственного университета. О перспективах таких разработок она рассказала на прошлой неделе на московском форуме "Живи долго, живи иначе".

Тем временем 74-летний Путин, находящийся у власти уже четверть века, неоднократно поднимал тему долголетия и возможности жить вечно.

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По словам Марии Воронцовой, пока достижения в борьбе со старением остаются ограниченными. Однако она предполагает, что в ближайшие 10–20 лет стремление человечества преодолеть страх смерти может подтолкнуть медицину к решению этой проблемы.

Какие именно технологии позволят существенно продлить жизнь, пока неизвестно. Однако исследования в этой области могут открыть путь к масштабным государственным инвестициям, а сама идея преодоления старения, похоже, интересует и Владимира Путина, который бессменно правит Россией с 2000 года.

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Как Путин и Си Цзиньпин видят будущее долголетия

В сентябре прошлого года во время саммита в Пекине Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсуждали перспективы продления человеческой жизни. Их разговор случайно услышали через включенный микрофон. По словам российского лидера, развитие биотехнологий может позволить регулярно заменять человеческие органы, сохранять молодость и в конечном итоге приблизиться к бессмертию.

Си Цзиньпин, со своей стороны, отметил, что представления о старости меняются, ведь сегодня люди в 70 лет могут оставаться активными. Он также предположил, что "согласно прогнозам, в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет".

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Путин годами формировал образ спортивного и выносливого лидера, демонстрируя занятия дзюдо, охоту в Сибири и полеты на истребителях. Вместе с тем его интерес к способам продления жизни привлекает внимание к стремлению как можно дольше сохранять здоровье и активность.

Комментируя свои прошлогодние размышления о бессмертии в Пекине, глава Кремля заявил, что развитие медицины, оздоровительных практик и технологий замены органов может существенно изменить представления о продолжительности активной жизни.

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Он также упомянул бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который интересовался темой омоложения. Берлускони умер в 2023 году в возрасте 86 лет, а его личный врач, по сообщениям, разрабатывал для него специальный рацион на основе пищевых привычек долгожителей.

Москва инвестирует огромные средства в технологии долголетия

В 2024 году Путин объявил о запуске национального проекта "Новые технологии сохранения здоровья", на который предусмотрели 26 миллиардов долларов. Инициатива должна способствовать внедрению медицинских инноваций и помочь спасти 175 тысяч жизней до конца десятилетия. При этом аналитики отмечали, что эта цифра отчасти сопоставима с потерями России в войне против Украины.

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Среди целей программы также называют улучшение здоровья населения и увеличение средней продолжительности жизни. Сейчас российские мужчины в среднем живут около 68 лет. Для сравнения, в Великобритании этот показатель составляет 80 лет, а в США – 77. Однако ученые считают, что предел человеческого долголетия может составлять примерно 125 лет.

Несмотря на развитие биотехнологий, создавать в лабораториях полноценные человеческие органы, пригодные для трансплантации, пока не удается. Кроме того, многочисленные операции и необходимость принимать препараты для подавления иммунного ответа могут создавать чрезмерную нагрузку на организм пожилого человека.

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На московском форуме Мария Воронцова предложила официально признать старение отдельным медицинским диагнозом. По ее мнению, это могло бы упростить одобрение препаратов против возрастных изменений – так называемых геропротекторов, которые сейчас проходят клинические испытания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в России ученые взялись за разработку первой в мире антивозрастной вакцины, которая, якобы, может замедлить возрастные изменения в организме. Ученые намерены применить современные технологии, чтобы заблокировать ген RAGE, который играет ключевую роль в ускоренном старении клеток.