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Для Путина на Урале построили "бункер Судного дня" на случай ядерной войны: что известно об Объекте 1335

Михаил Левакин
Михаил Левакин
Time to read4 мин
icon 1,2 т.
Для Путина на Урале построили "бункер Судного дня" на случай ядерной войны: что известно об Объекте 1335
«Мертвая рука» Кремля
Источник: Danwatch, коллаж OBOZ.UA

На севере Свердловской области в РФ находится секретный объект под кодовым названием "Грот". Объект 1335 скрыт внутри горы Косьвинский Камень и официально считается одним из "дополнительных центров стратегической связи", но никакой информации, кроме вышеупомянутой, в стране-агрессоре о нем нет. Он существует с середины 80-х годов прошлого века, и сейчас это – бункер главы Кремля Владимира Путина, оборудованный специально для ядерной войны.

Объект "Грот" является "ключевым узлом системы "Периметр", системы резервного управления ядерными силами страны", считают в Danwatch и The Sunday Times. Издания, опираясь на изученные документы, доказывают, что это специально переоборудованный для российского диктатора "бункер Судного дня".

О чем идет речь

Для Путина на Урале построили ''бункер Судного дня'' на случай ядерной войны: что известно об Объекте 1335

Бункери системи "Периметр» на об'єкті "Грот"

Источник: Danwatch

В Danwatch систему "Периметр" сравнивают с аналогичной системой в США Dead Hand, то есть "Мертвая рука".

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В обоих случаях речь идет о комплексах автоматизированного управления массированным ядерным ударом в ответ на удар. Именно в ответ – система гарантирует запуск стратегических ракет, если высшее военное руководство страны уже уничтожено в ходе первого ядерного удара (отсюда и американское название "Мертвая рука").

Система контролирует уровень радиации, сейсмическую активность и наличие связи с главным штабом вооруженных сил страны. Если система одновременно фиксирует ядерные взрывы и обрыв связи со штабом, она автоматически отдает команду на запуск ядерных ракет в ответ.

Бункер Судного дня

Для Путина на Урале построили ''бункер Судного дня'' на случай ядерной войны: что известно об Объекте 1335

Бункери системи "Периметр" на об'єкті "Грот"

Источник: Danwatch

Но в отличие от американской "Мертвой руки", российский комплекс "Периметр" имеет дополнительный бункер. Диктатор Путин подписал секретный указ о переоборудовании одного из помещений "Периметра" под "бункер Судного дня" еще в мае 2005 года.

Согласно документам, на которые ссылаются Danwatch и The Sunday Times, на переоборудование объекта, построенного еще в 1982 году, было затрачено 22 тыс. тонн стали и 56 тыс. тонн цемента. Из такого количества материалов можно было бы построить "две дополнительные крупные станции московского метро вместе с прилегающими туннелями", утверждают в издании.

Для Путина на Урале построили ''бункер Судного дня'' на случай ядерной войны: что известно об Объекте 1335

Бункери системи "Периметр» на об'єкті "Грот"

Источник: Danwatch

Помимо самого бункера на объекте "Грот" была проведена модернизация электроники. Работы велись под руководством генерала Виктора Халина, который, кстати, участвовал в создании "Периметра" еще в 1970-х годах. Еще до 2010 года новую "систему связи" испытали и отправили в "Грот".

А рядом с горой Косьвинский Камень был построен военный городок Китлим.

Для Путина на Урале построили ''бункер Судного дня'' на случай ядерной войны: что известно об Объекте 1335

Мапа з позначкою об'єкту "Грот"

Источник: Danwatch

В Кремле чувствуют себя неуверенно

Кремль считает объект "Грот" "стабилизирующим элементом" – таким, который дает руководству страны-агрессора "больше уверенности и времени". По крайней мере, так считает американский эксперт по ядерному нераспространению, профессор Стэнфордского университета Джеффри Льюис.

Для Путина на Урале построили ''бункер Судного дня'' на случай ядерной войны: что известно об Объекте 1335

Бункери системи "Периметр" на об'єкті "Грот"

Источник: Danwatch

"В Кремле поступают так не потому, что они какие-то злодеи, как в карикатурах. Они так поступают, потому что в глубине души чувствуют себя неуверенно – во всем. Например, что США могут поступить с Путиным так же, как поступили с лидером Ирана", – пояснил он.

Напомним: глава ЦРУ Джон Ретклифф во время поездки в Москву в конце августа передал российскому руководству оценку американских спецслужб относительно войны против Украины. Американская разведка считает, что если РФ продолжит войну против Украины, ее экономика в конечном итоге не выдержит. В результате Россия не просто проиграет – ее ждет такой же распад, какой в свое время пережил Советский Союз.

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