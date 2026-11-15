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Виталий Шапран
Виталий Шапран

Член Украинского общества финансовых аналитиков

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События в России / Мнения
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Блог |

Где взять деньги на войну? Кремль будет забирать пенсионные накопления россиян

Иллюстрация. Российский рубль
Иллюстрация. Российская экономика. Источник: Depositphotos

На прошлой неделе Минфин РФ взялся тестировать национализацию пенсионных накоплений россиян. Ведомство разработало законопроект, согласно которому пенсионные накопления (ПН) россиян конвертируются в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

На первом этапе нововведение будет касаться "мертвых душ" – людей, которые не приходят за своими начислениями, поскольку не знают о них или умерли. Разница между ПН и ПДС имеет большое значение для Минфина, поскольку позволит ему направить средства россиян на покупку долгосрочных государственных облигаций (ОФЗ).

После провала аукционов ОФЗ летом, в сентябре и октябре, а также падения ликвидности рынка Минфину пришлось повышать доходность по ОФЗ, чтобы заманить на рынок больше покупателей. Рост доходности не дал кардинального эффекта: спрос на долгосрочные ОФЗ даже из-под палки ЦБР был очень слабым. Так что теперь Минфин РФ, чтобы закрыть дефицит 2026 года, обратился за помощью к "мертвым душам".

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Как это принято в РФ, чтобы народ не проводил параллели с персонажами Н.В. Гоголя, пенсии "мертвых душ" в российских СМИ политкорректно называют "пенсиями молчунов". Впрочем, мистический характер действий Минфина РФ – попользоваться деньгами мертвых – от смены названия не меняется.

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Источник:https://www.facebook.com/shapranv
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