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Чума в России: в ВОЗ выпустили официальное заявление

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
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icon 7,4 т.
Чума в России: в ВОЗ выпустили официальное заявление
В ВОЗ выпустили официальное заявление из-за чумы в России. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала гибель сотрудницы российского научно-исследовательского центра в Сибири, занимающегося изучением чумы. На данный момент экспертам не удалось установить точную причину пневмонии, ставшей причиной смерти лаборантки.

При этом случаи заболевания чумой или другими опасными инфекциями зарегистрированы не были. Об этом говорится в заявлении ВОЗ от 10 октября.

Результаты анализов и карантинные меры

Лаборантка заболела и скончалась 2 октября при неустановленных обстоятельствах. Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях и привел к введению карантина примерно для 200 человек, контактировавших с погибшей.

По информации российского государственного регулятора, переданной в ВОЗ, анализы самой погибшей и всех контактировавших с ней лиц дали отрицательные результаты на наличие высокоопасных патогенов.

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Ни у кого из контактировавших людей не наблюдалось никаких симптомов заболевания. К настоящему моменту медицинское обследование всех контактных лиц полностью завершено. Других связанных случаев тяжелой пневмонии выявлено не было.

Российские власти также отметили, что сотрудница была своевременно вакцинирована, а в ее организме не обнаружено микроорганизмов, с которыми она работала в лаборатории.

Оценка рисков

В официальном заявлении международной организации подчеркивается, что угрозы распространения инфекции на данный момент нет, однако главный вопрос остается открытым.

"На основании предоставленной информации ВОЗ не выявила доказательств продолжающейся передачи инфекции, связанной с этим событием. Ключевой неопределенностью остается отсутствие подтвержденного диагноза у умершего сотрудника лаборатории", – говорится в заявлении организации.

Как писал OBOZ.UA, 8 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не считает вспышку легочной чумы в России биологическим оружием. В то же время американская администрация намерена разобраться в ситуации более подробно, требуя четких выводов.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)ЧумаРоссия
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