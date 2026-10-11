Чума в России: в ВОЗ выпустили официальное заявление

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала гибель сотрудницы российского научно-исследовательского центра в Сибири, занимающегося изучением чумы. На данный момент экспертам не удалось установить точную причину пневмонии, ставшей причиной смерти лаборантки.

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При этом случаи заболевания чумой или другими опасными инфекциями зарегистрированы не были. Об этом говорится в заявлении ВОЗ от 10 октября.

Результаты анализов и карантинные меры

Лаборантка заболела и скончалась 2 октября при неустановленных обстоятельствах. Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях и привел к введению карантина примерно для 200 человек, контактировавших с погибшей.

По информации российского государственного регулятора, переданной в ВОЗ, анализы самой погибшей и всех контактировавших с ней лиц дали отрицательные результаты на наличие высокоопасных патогенов.

Ни у кого из контактировавших людей не наблюдалось никаких симптомов заболевания. К настоящему моменту медицинское обследование всех контактных лиц полностью завершено. Других связанных случаев тяжелой пневмонии выявлено не было.

Российские власти также отметили, что сотрудница была своевременно вакцинирована, а в ее организме не обнаружено микроорганизмов, с которыми она работала в лаборатории.

Оценка рисков

В официальном заявлении международной организации подчеркивается, что угрозы распространения инфекции на данный момент нет, однако главный вопрос остается открытым.

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"На основании предоставленной информации ВОЗ не выявила доказательств продолжающейся передачи инфекции, связанной с этим событием. Ключевой неопределенностью остается отсутствие подтвержденного диагноза у умершего сотрудника лаборатории", – говорится в заявлении организации.

Как писал OBOZ.UA, 8 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не считает вспышку легочной чумы в России биологическим оружием. В то же время американская администрация намерена разобраться в ситуации более подробно, требуя четких выводов.

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