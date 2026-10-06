В ненавистной нам всем кац@пии произошла сенсация, которая не может не порадовать украинцев. В Иркутске произошла производственная авария в научно-исследовательском институте, и сотрудница скончалась от легочной формы чумы. Объявлен строгий карантин и приняты жесткие меры по предотвращению дальнейшего заражения.

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Далее текст на языке оригинала.

Звісно, в росії миттєво спробували спростувати всю інформацію, приховати справжню причину смерті співробітниці й взагалі відхреститися від цих подій. Але витік інформації стався й ми на сьогодні практично чітко знаємо покроково, що там сталося.

Наразі відомо, що це точно чума. Померла 28-річна жінка-лаборант. І що на карантині зараз закрито 197 співробітників лікарні, куди потрапила постраждала. І всплили цікаві факти:

Твердження начебто лаборант "розбила пробірку" занадто примітивне. Якщо розбити пробірку і лабораторії, але не чіпати її й не лізти носом в вилитий матеріал, нічого не станеться. Це кіношний прийом. Насправді у неї вибухнула пробірка в ліофільній сушці – це спеціальний прилад, який використовується для зневоднення речовин шляхом заморожування та подальшого видалення льоду у вакуумі, минаючи рідку фазу. Потрапивши в повітря, мікрочастинки чуми опинилися дуже легкодоступними. І жінка миттєво вдихнула їх собі глибоко в легені. І таким чином сама зробила собі ЛЕГЕНЕВУ ФОРМУ ЧУМИ.

В такому випадку вакцинація від чуми (а вона як працівник біологічної лабораторії була гарантовано щеплена від бубонної форми чуми) не захищає. Бубонна форма передається через укус заражених блох, повільно розповсюджується по організмові й щеплення рятує. А легенева форма є найгіршим сценарієм й тому є смертельно небезпечною.

Виникає питання, чому жінка працювала без захисного протичумного костюма. Бо це дійсно пряме порушення протоколу безпеки із особливо небезпечними захворюваннями.

Далі було цікавіше. Зрозуміло, що порушивши протокол безпеки, жінка приховала інцидент. Не була ні ізольована, ні вчасно пролікована. І коли захворіла й потрапила в звичайну лікарню, їй помилково поставили діагноз важкого COVID-19 із масивним ураженням легень й підключили до ШВЛ. Саме це стало критичною помилкою – через апарат ШВЛ бактерія легко почала розповсюджуватися назовні в реанімації та стала небезпечною для персоналу, хто був поруч.

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Зрештою, пацієнтка реанімації швидко померла. Ніякий ковід зрозуміло що не підтвердився й лише тоді лікарі зрозуміли, що сталося щось пов’язане із її основним місцем роботи. Включилися епідеміологи та санітарні служби та швидко відновили весь ланцюжок подій. Розпочався справжній кіпіш. Весь персонал лікарні закрили на суворий карантин. Всі профілактично отримали потужні антибіотики.

Чи буде спалах чуми в кац@пії?

На превеликий жаль, ні. Бо на сьогоднішній день чума є контрольованою інфекцією й легко попереджається раннім прийомом антибіотиків. І хоча чума нікуди не зникла з планети, її природні осередки серед гризунів залишаються в багатьох азіатських країнах – масових заражень вже ніколи не буде. Небезпечними є саме легеневі форми. Втім карантинні заходи та антибіотики унеможливлюють поширення інфекції. Хоча дійсно, ще залишаються питання по контактних особах до потрапляння жінки в лікарню…

Главные истории дня

Що тут сказати – хочеться вірити в кращі новини в майбутньому. Більш серйозні та ефективніші. Бо чума сьогодні – це історичний пережиток та радше гарний інформпривід, ніж реальна небезпека в глобальному масштабі.

Втім, такі новини читати приємно.

Слава Україні!

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