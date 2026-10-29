Сегодня утром украинцы узнали новое название – "Стерлитамак", атакованный сегодня утром в Башкортостане.

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"Стерлитамак" – один из важнейших промышленных центров Башкортостана и заметный узел российской химической и нефтехимической промышленности. Его значение для россии заключается прежде всего в производстве соды, хлора, каустической соды, синтетических каучуков, полимеров и специальных химических компонентов, которые используются во множестве отраслей, включая те, что имеют значение для оборонно-промышленного комплекса.

Особый интерес вызывает ФКП "Авангард" – отдельное предприятие "Стерлитамака", относящееся к оборонно-промышленному сектору и входящее в структуру "Ростеха" через холдинг "Технодинамика". Его наличие дополняет промышленную специализацию всего промышленного центра, а само предприятие связано с производством взрывчатых веществ и боеприпасов по государственному оборонному заказу, а также с утилизацией боеприпасов и твердого ракетного топлива.

Важно понимать то, что содовые и нефтехимические заводы, вроде как оносщиеся к гражданкому производству, прежде всего обеспечивают широкую промышленную базу именно для нужд ВПК.

В свою очередь "Стерлитамак" обеспечивает 49,6% от всего российского производства кальцинированной соды и 85,4% всего производства пищевой соды (бикарбоната натрия) в рф.

Да и как можно забыть, что в промышленную группу "Стерлитамак" входит еще и "Синтез-Каучук" который выпускает изопреновые каучуки, применяемые при производстве шин, технических резиновых изделий, медицинской продукции и других полимерных материалов, в частности твердого ракетного топлива.

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А Стерлитамакский нефтехимический завод выпускает синтетические каучуки, антиоксиданты, катализаторы и другие продукты химического синтеза. Антиоксиданты, в частности, применяются для защиты полимеров, масел и резин от окисления, так же применяемые в ВПК.

В общем, прямо сейчас проходит налет по очень и очень даже жирной цели.

Кажется, сегодня у кого-то будет выходной, или вообще останется без работы.

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