О российско-китайском экономическом фронте и унижении путина

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На прошлой неделе правительство рф вновь открыло коммерческий фронт против КНР. Чемезовские братки из Минпромторга пытались протащить льготы на покупку российского оборудования, сделанного из российской стали. Разумеется, российские металлурги не выдерживают конкуренции с китайскими.

Минпромторг регулярно атакует интересы китайских производителей грузовиков, телефонов, легковых автомобилей, а теперь еще и промышленного оборудования. Это уже не Минпромторг, а какое-то антикитайское учреждение.

Так что не стоит удивляться, почему на прошлой неделе председатель КНР публично назначил Усаму Бин путина второй нелюбимой женой, не пригласил его за общий стол во время обеда, встречал путина в аэропорту Щелкунчиком вместо гимна рф и поиздевался над ростом путина.

В переводе с китайского дипломатического языка – это пинок под зад с разбега.

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