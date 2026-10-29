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"Почему Путин не может нас защитить?" Как россияне отреагировали на атаку по Петербургу

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read3 мин
471
"Почему Путин не может нас защитить?" Как россияне отреагировали на атаку по Петербургу
Последствия атаки дронов на Санкт-Петербург, 18 октября 2026 года. Источник: Exilenova+

После атаки на Санкт-Петербург в ночь на 18 октября россияне обсуждали не только взрывы и пожары, но и неспособность властей защитить собственные города. В комментариях критиковали противовоздушную оборону, местных чиновников и диктатора Владимира Путина.

Такие настроения зафиксировала общественная организация Join Ukraine в еженедельном мониторинге "Глубокая Россия" за 12–18 октября. В рамках исследования проанализировали публикации и комментарии в 536 группах во "ВКонтакте" и 428 Telegram-каналах, охватывающих российские регионы и временно оккупированные территории Украины.

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В частности, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области жаловались на проблемы с оповещением и гражданской защитой. Они писали о закрытых подвалах в жилых комплексах, отсутствии доступа к укрытиям и предупреждениях об угрозе, которые поступали с опозданием.

"Почему сирены воют только во время учебных тревог? А когда надо – нет?" – спрашивал один из пользователей в петербургском сообществе.

Другие упрекали власти в том, что они не обеспечили надлежащую защиту населения, хотя Россия уже пятый год ведет полномасштабную войну против Украины. Они также ставили под сомнение эффективность российской ПВО, ведь, несмотря на заявления военных о многочисленных сбитых беспилотниках, те продолжали достигать важных объектов.

Некоторые комментаторы прямо спрашивали, почему российские власти обещают защищать страну, но не способны гарантировать безопасность ее граждан.

Россияне усомнились в оправданности войны

Атака побудила часть россиян задуматься о цене войны и ответственности руководства страны за ее последствия. В комментариях упоминали обещания властей, не соответствующие действительности, и ставили под сомнение целесообразность дальнейших боевых действий.

"Может, не надо было начинать войну? Может, старый дед все время врал? Может, не стоило терять 300 тысяч убитыми? Может, надо попросить деда уйти?" – написал пользователь в региональном сообществе из Ростова.

Другие критиковали Путина за то, что даже после нескольких лет войны российские города остаются уязвимыми для атак. Такие комментарии находили поддержку среди других участников обсуждений.

В то же время критика власти не обязательно означала стремление завершить войну. Если одни пользователи призывали прекратить боевые действия и начать переговоры, то другие, наоборот, требовали усилить удары по Украине, в частности по Киеву.

Таким образом, часть россиян, несмотря на недовольство неспособностью власти защитить население, продолжала поддерживать войну.

Официальные заявления не совпадали с сообщениями с мест

Еще одной темой обсуждений стала разница между официальными сообщениями и информацией о реальных последствиях атаки. Федеральные СМИ акцентировали внимание на количестве беспилотников, которые, по их данным, удалось сбить, тогда как региональные источники сообщали о пожарах, повреждениях инфраструктуры и перебоях в работе сервисов.

Пользователи возмущались тем, что телевидение не освещало последствия атаки, а заявления о незначительных повреждениях не соответствовали тому, что происходило на самом деле. Среди наиболее обсуждаемых тем были повреждения дата-центра "ВКонтакте", сбои в работе цифровых сервисов и задержки рейсов в аэропорту Пулково.

Аналитик российского направления Join Ukraine Юлия Еленич подчеркнула, что недовольство действиями властей после атаки не обязательно свидетельствует об антивоенных настроениях.

"Для части российских пользователей главная претензия в том, что война создает риски для них самих, а государство не обеспечивает обещанную защиту. В то же время в комментариях есть и те, кто ставит под сомнение саму целесообразность войны и ответственность Путина за ее последствия. Важно различать эти позиции: недовольство последствиями войны не тождественно желанию ее завершить", – отметила она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские удары по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ночь на 18 октября выявили уязвимости российской ПВО и проблемы с управлением войсками. В Институте изучения войны (ISW) отметили, что атака охватила широкий спектр объектов цифровой, энергетической и логистической инфраструктуры. В частности, под удар попали дата-центр "ВКонтакте", нефтяной терминал, логистический центр маркетплейса Ozon и электроподстанция. По словам губернатора Ленинградской области, из-за повреждения последней без электроснабжения остались около 20 тысяч человек.

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