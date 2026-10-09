У печи и с самоваром: в Кремле показали, с кем Путин отмечал день рождения в день кровавого удара по Прилукам

Пока в Прилуках спасатели разбирали завалы разрушенной российской ракетой многоэтажки и искали под ними тела людей, российский диктатор Владимир Путин праздновал свой день рождения. В Кремле уверяют, что делал он это "у себя дома", возле печи с самоваром.

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Компанию главе Кремля, чьи руки по локти в крови украинцев, составил экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Журналисты независимого российского медиа "Агентство" разбирались, где сделаны опубликованные Кремлем фото.

В Кремле показали фото с дня рождения Путина

По официальной версии Кремля, свое 74-летие российский диктатор отпраздновал в практически "спартанской" обстановке – в интерьерах "старинного русского дома" с разрисованной фигурками лошадок печью и декором в виде самовара и валенок.

Судя по официальному сообщению (опубликованному, к слову, в запрещенном в России Telegram), компанию диктатору составил один гость – Шредер. Именно он позировал вместе с Путиным на фоне печи и самовара.

Замарать в крови убитых в тот день десятков украинцев и Шредера Путин, конечно же, решил совершенно "случайно".

"Владимир Путин накануне утром из сообщений СМИ узнал, что в Москве находится Герхард Шредер, который приехал по делам компании "Глобус". Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шредер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения", – подписали опубликованные фото в Telegram-канале Кремля.

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Где именно происходило празднование и были сделаны фото, в Кремле не уточнили.

"Агентство" же предположило, что сделаны они в резиденции российского диктатора на Валдае.

"Одно из возможных мест съемки – резиденция Путина на Валдае, где, как говорилось в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) 2021 года, есть несколько "избушек"... Нет никаких свидетельств того, что комната с русской печью есть в Ново-Огарево", – отмечено в сообщении.

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Журналисты обратили внимание на то, что на сайте Кремля эти фото не публиковали – вероятно, как раз потому, что пришлось бы указывать место проведения мероприятия.

В расследовании о резиденции Путина на Валдае, опубликованном в апреле 2021 года, в ФБК показали "классные избушки" на территории объекта.

"Известно, что по-крайней мере одно из этих строений Путин ранее использовал для проведения застолий. Об этом рассказывал саксофонист Игорь Бутман, который играл для Путина на Валдае: "Потом мы душевно посидели в избушке на курьих ножках. Был накрыт русский стол: соленья, пирожки, студень, квас… Владимир Владимирович опустил руку под стол и легким движением достал оттуда бутыль домашнего самогона", – пишет "Агентство".

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Журналисты добавили, что кроме изб на территории резиденции расположены бани, сауна, конюшня, площадки для гольфа и мини-гольфа, ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и мини-казино, СПА-комплекс площадью почти 7000 кв. м.

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"В русском стиле оформлена не вся резиденция. Как рассказывал "Проект" в 2023 году, первоначально ее интерьер был оформлен в современном стиле хай-тек. Однако в 2003 году Путин приехал осматривать почти готовую резиденцию и остался недоволен. Когда строители спросили, какой интерьер он хотел бы видеть, президент ответил: "Как в Петербурге". Архитекторы решили, что речь идет об Эрмитаже. В 2023 году "Проект" опубликовал фотографии этих помещений. В расследовании также говорилось, что на территории комплекса построили отдельный деревянный терем площадью около 1200 квадратных метров, предназначенный для Алины Кабаевой и ее детей", – пишет "Агентство".

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Издание добавило, что Герхард Шредер приехал в Москву 7 октября 2026 года по делам сети гипермаркетов Globus. В конце сентября бывший канцлер Германии вошел в наблюдательный совет ООО "Гиперглобус", управляющего российским бизнесом сети. Таким образом, сеть, вероятно, пытается предотвратить "отжим" активов государством, что уже произошло с "Ашан", "Лемана ПРО" (бывшей Leroy Merlin), FM Logistic, "Нестле" и Metro.

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Как сообщал OBOZ.UA, в день рождения Путина российская армия решила порадовать его массированным обстрелом Украины.

В частности, оккупанты атаковали Прилуки на Черниговщине. Погибли 22 человека, включая пятерых детей. Людей Россия в пораженной ракетой многоэтажке убивала целыми семьями.

Также под ударом оказались Киев и Киевщина: зафиксированы разрушения, погибли и пострадали люди.

Били оккупанты и по другим регионам.