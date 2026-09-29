Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПочему саботировали новые штрафы за превышение скоростиУкраинцев убивают на дорогах, а нардепы отказываются ужесточать наказание: почему саботировали новые штрафы за превышение скоростиБанки принимают в украинцев доллары по новому курсуБанки принимают в украинцев доллары по новому курсу: сколько стоит валюта 30 сентября"Это Божье благословение!" Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиков"Это Божье благословение!" Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиковОккупанты в Олешках отбирали продукты, сброшенные украинскими военными; в городе пропадают люди – ГВАОккупанты в Олешках отбирали продукты, сброшенные украинскими военными; в городе пропадают люди – ГВАСилы обороны за сутки сократили численность армии РФ почти на 1,5 тыс. оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны за сутки сократили численность армии РФ почти на 1,5 тыс. оккупантов: данные ГенштабаСамолет Дубай – Тель-Авив подал сигнал о похищении из-за драки пилотов: те оказались украинцем и россияниномСамолет Дубай – Тель-Авив подал сигнал о похищении из-за драки пилотов: те оказались украинцем и россияниномСпорт, семья и творчество: как работает формула корпоративного единства БаДМСпорт, семья и творчество: как работает формула корпоративного единства БаДМ"Российскую армию нужно остановить": партизаны "Атеш" устроили диверсию на железнодорожной ветке Донецк – Мелитополь. Видео"Российскую армию нужно остановить": партизаны "Атеш" устроили диверсию на железнодорожной ветке Донецк – Мелитополь. ВидеоРоссийские дроны стали опаснее: Игнат рассказал, как враг модернизирует БпЛАРоссийские дроны стали опаснее: Игнат рассказал, как враг модернизирует БпЛА

Отец пил, мать работала по ночам: всплыли "темные" тайны семьи Путина

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read2 мин
icon 1,7 т.
Отец пил, мать работала по ночам: всплыли "темные" тайны семьи Путина
Владимир Путин
Источник: росмедиа

Воспоминания знакомых семьи российского диктатора раскрыли подробности о бедности и выпивке в доме Путина. Новые факты прямо противоречат официальным заявлениям Кремля.

На фоне скандальных подробностей об алкоголизме отца Путина также всплыли факты о тяжелом труде матери и регулярных школьных драках будущего военного преступлика. О деталях прошлого семьи рассказал журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович в своей книге "Эта проклятая прекрасная земля".

Пьянство отца против официальной версии

Журналист описал воспоминания матери одноклассника Путина по ленинградской школе №193. Женщина, помнившая их бедную семью с Баскова переулка, утверждает, что отец будущего диктатора, Владимир Спиридонович, был алкоголиком. Это заявление напрямую опровергает публичные утверждения самого Путина.

Читайте также
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
icon 1,2 т.
Для Путина на Урале построили "бункер Судного дня" на случай ядерной войны: что известно об Объекте 1335
icon 1,2 т.
Для Путина на Урале построили "бункер Судного дня" на случай ядерной войны: что известно об Объекте 1335
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 259
В 2027 году Россия сократит финансирование социальной сферы и образования из-за роста военных расходов – Reuters
icon 259
В 2027 году Россия сократит финансирование социальной сферы и образования из-за роста военных расходов – Reuters
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 237
Путин тайно вылетел с Кабаевой за границу: всплыли подробности
icon 237
Путин тайно вылетел с Кабаевой за границу: всплыли подробности

В январе 2024 года российский диктатор заявлял, что "никогда не видел отца пьяным и вообще такого не было никогда". Согласно же официальной биографии, Владимир Спиридонович воевал, получил тяжелое ранение, а после войны работал в заводской охране, мастерских и входил в партком.

Тяжелый труд матери и школьные драки

Знакомая семьи также вспомнила, что мать Путина, Мария, работала ночным сторожем на заводе и уборщицей. Чтобы содержать семью, женщине приходилось браться за самый неквалифицированный труд. Ранее сообщалось, что она работала санитаркой, дворником, мыла пробирки в лаборатории и убирала в булочной.

На родительских собраниях мать будущего диктатора регулярно слышала жалобы на сына. Маленького и худого Вову постоянно ругали за драки с другими детьми. Одноклассник Путина вспоминал, что тот часто проигрывал в стычках, но никогда не отступал, что совпадает и с оценкой его учительницы Веры Гуревич, называвшей его "дворовым подростком".

Напомним, у диктатора России Владимира Путина, вероятно, есть восьмилетняя внучка по имени Эльза Тихонова. По данным журналистов, девочка является дочерью Екатерины Тихоновой и балетмейстера Игоря Зеленского и родилась в декабре 2017 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появились фото настоящей матери диктатора РФ Владимира Путина, проживающей в грузинской деревне Метехи.

Похожие темы
КремльалкогольРоссияВладимир ПутинВладимир Путин
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться