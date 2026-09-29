Воспоминания знакомых семьи российского диктатора раскрыли подробности о бедности и выпивке в доме Путина. Новые факты прямо противоречат официальным заявлениям Кремля.

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На фоне скандальных подробностей об алкоголизме отца Путина также всплыли факты о тяжелом труде матери и регулярных школьных драках будущего военного преступлика. О деталях прошлого семьи рассказал журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович в своей книге "Эта проклятая прекрасная земля".

Пьянство отца против официальной версии

Журналист описал воспоминания матери одноклассника Путина по ленинградской школе №193. Женщина, помнившая их бедную семью с Баскова переулка, утверждает, что отец будущего диктатора, Владимир Спиридонович, был алкоголиком. Это заявление напрямую опровергает публичные утверждения самого Путина.

В январе 2024 года российский диктатор заявлял, что "никогда не видел отца пьяным и вообще такого не было никогда". Согласно же официальной биографии, Владимир Спиридонович воевал, получил тяжелое ранение, а после войны работал в заводской охране, мастерских и входил в партком.

Тяжелый труд матери и школьные драки

Знакомая семьи также вспомнила, что мать Путина, Мария, работала ночным сторожем на заводе и уборщицей. Чтобы содержать семью, женщине приходилось браться за самый неквалифицированный труд. Ранее сообщалось, что она работала санитаркой, дворником, мыла пробирки в лаборатории и убирала в булочной.

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На родительских собраниях мать будущего диктатора регулярно слышала жалобы на сына. Маленького и худого Вову постоянно ругали за драки с другими детьми. Одноклассник Путина вспоминал, что тот часто проигрывал в стычках, но никогда не отступал, что совпадает и с оценкой его учительницы Веры Гуревич, называвшей его "дворовым подростком".

Напомним, у диктатора России Владимира Путина, вероятно, есть восьмилетняя внучка по имени Эльза Тихонова. По данным журналистов, девочка является дочерью Екатерины Тихоновой и балетмейстера Игоря Зеленского и родилась в декабре 2017 года.

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Как сообщал OBOZ.UA, в сети появились фото настоящей матери диктатора РФ Владимира Путина, проживающей в грузинской деревне Метехи.

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