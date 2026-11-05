Новая реальность на болотах: суперары на сотни гектаров. Качество украинских "дальнобойных санкций" растет. Когда в новостях появляется информация об очередном пораженном российском НПЗ, речь идет уже не просто об удачном попадании, а о массированной атаке, которая выводит из строя сразу несколько технологических установок. Чтобы хотя бы потушить пожар, противнику нужны дни, а для полной ликвидации последствий – недели и даже месяцы.

Видео дня

Недавний пример: вторые сутки подряд горит линейная производственно-диспетчерская станция "Самара". Это крупнейший топливный резервуарный парк россии, расположенный на пересечении четырех магистральных нефтепроводов. Чтобы понять масштаб происходящего: площадь объекта составляет более 216 гектаров, а очаги огня видны из космоса. Этот масштабный пожар – лишь часть "энергетических ран", которые противник получил в конце октября и в первые дни ноября.

Здесь стоит напомнить, что под бешеным давлением "заокеанского партнера" в октябре Украина согласилась на паузу в ударах по российской нефтепереработке. Эту паузу преподносили под соусом преодоления "всемирного дизельного кризиса" и создания благоприятного фона для "переговорного процесса". Логика такого шага предполагала ответный шаг.

Но агрессор ведет себя максимально коварно. С одной стороны, кремль попытался в ускоренном режиме зализать свои "энергетические раны": по данным Reuters, за две недели без атак загрузка российских НПЗ выросла на четверть. С другой – усилил атаки на украинскую энергетику. Большинство украинцев уже ощутили на себе последствия этих ударов. Так продолжаться вечно не могло.

В конце октября Силы обороны Украины возобновили удары по российской нефтяной отрасли. С тех пор украинские беспилотники вызвали ряд пожаров, которые видны из космоса. В частности, 30 октября атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, 31 октября – НПЗ "Башнефти" в Уфе, 1 ноября – НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области, а вчера – Ярославский НПЗ, один из крупнейших на болотах.

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Результат, как говорится, на табло. По данным украинских OSINT-специалистов, за несколько дней Силы обороны Украины "отминусовали" около 16% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Последствия мгновенно ощутили российские предприятия и даже рядовые граждане. Региональные власти на болотах понемногу возвращаются к привычной практике ограничения продажи топлива. В Нижнем Новгороде, например, – не больше 40 литров на рыло.

Впрочем, украинские "дальнобойные санкции", ясное дело, направлены не против конкретных автовладельцев из Нижнего Новгорода, а против всей экономики террористической недоимперии. Макроэкономические эффекты невозможно зафиксировать в режиме реального времени, особенно в условиях, когда вся информация о нефтепереработке в РФ засекречена. Тем не менее общая картина нам известна.

Главные истории дня

Нефтегазовые доходы федерального бюджета еще в первом квартале упали на 45%. Власти на всех уровнях ищут, на каких еще расходах можно сэкономить. Дефицит бюджета уже превысил объем ликвидных средств так называемого Фонда национального благосостояния. Еще один показательный индикатор – рост неплатежей между российскими компаниями, достигший самых высоких отметок за последние двадцать лет.

Но это только начало. В течение ближайших нескольких месяцев способность россиян вести боевые действия полностью не иссякнет, но существенно снизится. Мы понимаем, что зима будет сложной и для нас. Однако, как говорят в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, нас будет согревать огонь российских НПЗ. Болотная экономика будет гореть, пока не сгорит. Держим строй. Слава Украине!

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