Зима все ближе: запад Украины засыпает снегом. Фото и видео

В пятницу, 13 ноября 2026 года, запад Украины начало засыпать снегом. Жители Львова, Дрогобыча и Самбора публикуют в социальных сетях фотографии и видео первых в этом году снегопадов.

Снимки быстро расходятся по сети. В то же время погода в разных областях заметно отличается.

Не все украинцы встречают приближение зимы с одинаковым настроением. Пока одни фотографируют первый снег, другие жалуются на холод, дождь и слякоть. Для них такая погода пока совсем не похожа на зимнюю сказку.

В Хмельницком, например, дождь шел на протяжении всего дня. А на юге Одесской области ситуация совсем другая – там солнечно, а температура воздуха поднялась до +19 градусов.

Похоже, к настоящей зиме еще не все готовы. Да и снега с морозами, возможно, пока никому особенно не хочется – нам еще хватит времени замерзнуть.

Первые осадки

На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть заснеженные улицы Львова, Дрогобыча и Самбора. В городах Львовской области снег стал одним из заметных погодных событий 13 ноября.

Ранее Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупреждал, что в пятницу в области будет облачно. В течение дня прогнозировали сильный дождь с переходом в мокрый снег.

Также синоптики предупреждали о возможном слабом налипании мокрого снега и гололедице на отдельных участках дорог. Поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что еще в начале ноября в Украину пришла настоящая зима. Тогда некоторые регионы уже засыпал первый снег.

А еще мы рассказывали, какой будет зима в Украине через 30 лет. Тогда климатолог рассказала, на что указывают прогнозы.