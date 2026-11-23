"Остановить эксперименты – это будто сдаться": история возрождения Института биохимии вошла в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Во время массированного обстрела 2 июля 2026 года Институт биохимии имени Александра Палладина в Киеве получил серьезные разрушения. Огонь полностью уничтожил несколько лабораторий, выжег крышу и спалил уникальное оборудование, которое собирали годами. Ученые разбирали завалы вместе со спасателями. Символично, что среди уцелевших вещей был старый портрет академика Александра Палладина. Это вдохновило ученых продолжать работу – несмотря на поврежденные стены. История столетнего института вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Ценного, уникального оборудования уничтожено очень много. Сейчас то, что осталось, тоже в аварийном состоянии, потому что крыши нет. Все, что было во дворе тогда, во время обстрела, все сгорело", – говорит Денис Колыбо, директор Института биохимии им. А. В. Палладина.

Денис Колыбо. Источник: пресс-служба музея "Голоса Мирных"

Для ученых эти потери невосполнимы, ведь с первых дней полномасштабной войны исследователи ни на день не прекращали работу. Когда российские войска подошли к Киеву, поставки жидкого азота прекратились. Без него под угрозой оказались клеточные культуры, которые ученые годами создавали и хранили для своих исследований. Владимир Чернышенко, заместитель директора по научной работе Института биохимии им. А. В. Палладина, каждую неделю отправлялся за запасами азота, которые удалось найти в одной из компаний. По словам ученых, некоторые образцы все же не удалось спасти. Часть научных исследований исчезла безвозвратно. На работу очень повлияли отключения электроэнергии.

"Эти клетки – произведение искусства. Люди вложили очень много времени и сил, чтобы получить их. И когда случается блэкаут – выключается морозильник, эта работа может погибнуть. И это не просто какая-то пробирка, которую мы выбросили. Это годы труда многих людей, которые восстановить практически невозможно", – объясняет Владимир Чернышенко.

Владимир Чернышенко. Источник: пресс-служба музея "Голоса Мирных"

Сейчас восстановление здания после обстрела все еще требует времени, средств и оборудования. Международные партнеры института уже объединились, чтобы найти замену уничтоженному оборудованию. Несмотря на это, команда начала восстанавливать работу учреждения, привлекать студентов и возвращаться к экспериментам. В частности, сейчас в институте работают над важным для Украины кровоостанавливающим средством.

"Сейчас значительно сложнее завершать те эксперименты, которые мы начали, но мы должны выполнить взятые на себя обязательства. Остановить эксперименты – это как сдаться", – говорит Владимир Чернышенко.

Смотрите историю Дениса Колыбы и Владимира Чернышенко здесь.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейший в мире архив свидетельств мирных жителей Украины, пострадавших от российской агрессии.