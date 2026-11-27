Zoetis присоединилась к открытию кинологического центра Zorro club в Киевской области

Компания Zoetis поддержала открытие первого этапа дрессировочного центра ZORRO CLUB и продолжает активно помогать его работе.

ZORRO CLUB задуман как многофункциональный кинологический центр, где будут готовить собак к поисково-спасательным работам, в частности к поиску живых людей и погибших под завалами и в других сложных условиях. Еще одно направление – подготовка собак для терапевтической и реабилитационной работы с ветеранами, детьми и людьми, пострадавшими от войны. Также центр будет принимать собак для обычной дрессировки, обучения и социализации.

ZORRO CLUB задуман как много... Источник: Zoetis Развернуть

"После начала полномасштабного вторжения мы сосредоточились на подготовке собак к поиску людей под завалами. Работали в Харькове, области и Полтаве, а позже наших собак начали привлекать к работе различных кинологических подразделений. Этот опыт побудил нас создать Zorro Club – пространство, где кинологи смогут обмениваться опытом, развивать профессиональную кинологию, а ветераны, дети и люди, пострадавшие от войны, будут получать поддержку с участием собак. Мы хотим объединить специалистов со всей Украины и вместе развивать это дело", –подчеркивает Руслан Могилев, кинолог, основатель и руководитель центра ZORRO CLUB.

Руслан Могилев, кинолог, осн... Источник: Zoetis Развернуть

Для Zoetis проекты, объединяющие заботу о животных с помощью людям, имеют особое значение. Собаки не только нуждаются в надлежащем уходе и ветеринарной поддержке, но и сами могут помогать людям преодолевать сложные жизненные обстоятельства, восстанавливать эмоциональное равновесие и чувствовать поддержку.

"Мы очень рады быть частью открытия ZORRO CLUB. Для Zoetis здоровье и благополучие животных – это не просто работа, а дело, которое нас объединяет. Мы каждый день работаем над тем, чтобы животные были здоровыми, а люди, которые о них заботятся, чувствовали себя уверенно и спокойно", – отмечает Елена Ефремова, менеджер по работе с клиентами компании Zoetis.

Для Zoetis здоровье и благоп... Источник: Zoetis Развернуть

Zoetis – мировой производитель ветеринарных препаратов для разных видов животных. Продуктовый портфель компании охватывает основные категории ветеринарных средств: антибактериальные и противопаразитарные препараты, вакцины, растворы для регидратации, гормональные и противомаститные средства, диагностическое оборудование VetScan для ветеринарных клиник и лабораторий, а также другие фармацевтические продукты. В компании работает более тысячи сотрудников более чем в ста странах мира, которые занимаются исследованиями и разработками, чтобы улучшать качество жизни животных и их владельцев.

Поддержка ZORRO CLUB стала для Zoetis возможностью присоединиться к развитию пространства, где забота о животных помогает менять к лучшему и жизнь людей.