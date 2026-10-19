Живая память о героях. Военный историк Ярослав Тынченко – об артефактах войны, психологическом барьере и формировании национальной идентичности

За каждым из 500 оцифрованных артефактов недавней российско-украинской войны стоит конкретный человек, его судьба, боль и стойкость. Однако за спасением каждой такой реликвии – от пробитого под Иловайском бронежилета до личных вещей защитников – стоит колоссальная, эмоционально изнурительная работа ученых, которые с первых дней собирали эти свидетельства непосредственно на полях сражений.

Национальный военно-исторический музей Украины совместно с общественной организацией "Украинский центр развития музейного дела" при поддержке Украинского культурного фонда реализует масштабный проект "Цифровая музеефикация современного военного наследия". Инициатива направлена на создание качественного электронного архива из 500 уникальных предметов Войны за независимость и разработку инновационного мультимедийного аудиогида с 3D-моделями и видеосюжетами, которые уже доступны для аудитории со всего мира.

Проект "Цифровая музеефикаци... Источник: пресс-служба Развернуть

Один из ключевых экспертов и исследователей проекта – военный историк, заместитель директора музея по научной работе Ярослав Тынченко. Он лично участвовал в сборе артефактов из самых горячих точек еще с сентября 2014 года, работая в рамках гуманитарных миссий на Савур-Могиле, под Иловайском и Дебальцево. Его повседневная деятельность – это работа на грани человеческой эмпатии и строгой профессиональной фиксации памяти, которая не позволяет стереться ни одному имени.

Специально для Oboz.ua мы поговорили с Ярославом Тынченко о том, как ученым удается выстраивать психологический барьер при работе с вещами погибших, какие невероятные детали и истории скрываются за спасенными экспонатами (в частности, история бойца добровольческого батальона Дмитрия Сироштана), почему 3D-оцифровка является жизненно необходимым спасением на случай уничтожения оригиналов и как сохраненная материальная память формирует фундамент нашей национальной идентичности.

– За каждым из 500 оцифрованных музейных предметов стоит человек и конкретная судьба. Насколько эмоционально сложно ученым работать с вещами защитников?

– Как и в любой профессии, где эмпатия играет одну из главных ролей, нужно научиться ставить психологический барьер. Отделять свою личную жизнь от служебной. Ведь работа с вещами, которые, например, принадлежали погибшим, уже сама по себе несет в себе психологическую нагрузку. А если к этому добавить контакты с семьями погибших и сделать это частью своей профессии – то без психологического барьера рано или поздно наступают депрессия, выгорание, отчаяние.

Проект "Цифровая музеефикаци... Источник: пресс-служба музея Развернуть

– Можете ли вы рассказать о 2–3 конкретных экспонатах из коллекции "Война за независимость", которые больше всего впечатляют посетителей и самих исследователей?

– Исследуя события в Иловайске, ученые Национального военно-исторического музея Украины познакомились с бойцом батальона "Миротворец", уроженцем Горловки Дмитрием Сироштаном. Он поделился с нами своими воспоминаниями о том, как выбирался из горящей машины, был вынужден сбросить поврежденный бронежилет, как проходил мимо разбитой машины батальона "Днепр-1", впоследствии вел бой с российскими десантниками и с оружием в руках вырвался из окружения. Дмитрий также передал нам свой фотоархив, отражающий всю историю батальона "Миротворец". Внимательно изучив фотографии всех бойцов добровольческого батальона, мы пришли к выводу, что бронежилеты такого образца, как обнаруженный поисковиками фрагмент, были только в батальоне "Миротворец". Сравнивая расцветку элементов камуфляжа на бронежилете и наклон расположения на нем нарукавного знака, мы обнаружили, что он принадлежал именно Дмитрию Сироштану.

– Как личные вещи (подписанные флаги, пробитые бронепластины, письма, предметы быта) помогают сохранить личную память о каждом воине?

– К фамилии всегда хочется добавить фотографию. Ты начинаешь выяснять биографию этого человека, знакомишься с его семьей и сослуживцами, и рано или поздно познаешь весь его мир. А затем отбираешь факты и, по возможности, подбираешь к ним те экспонаты, которые могли бы быть наиболее интересны нашим посетителям. Это может быть история воинской части, в которой служил наш герой, рассказ о населенном пункте или даже о школе, которую он окончил.

Проект "Цифровая музеефикаци... Источник: пресс-служба музея Развернуть

– Как сотрудники музея взаимодействуют с воинскими подразделениями и семьями защитников при передаче вещей в фонды?

– Существует две формы передачи вещей в музей: на временное хранение и на постоянное. Например, родители погибшего Героя хотели бы, чтобы артефакты, связанные с его именем, были выставлены в экспозиции. В то же время они не знают наверняка – не захотят ли дети погибшего хранить эти реликвии дома? Поэтому они передают их на временное хранение – чтобы потом, в случае необходимости, их можно было забрать. Другой вариант – передача на постоянное хранение. Например, воинская часть передает нам какие-то предметы, связанные с боевыми действиями. Однозначно, в дальнейшем эти артефакты им не пригодятся, и поэтому мы сразу принимаем их на постоянное хранение.

– Почему важно перенести эти артефакты в виртуальное 3D-пространство, сделав их доступными для аудитории со всего мира?

– 3D-сканирование позволит нам популяризировать нашу коллекцию в мировом масштабе. Ее смогут изучать во всех уголках мира, причем как военные специалисты или историки, так и обычные пользователи. А что самое важное – даже если вдруг, по каким-то причинам, какой-то из предметов исчезнет (например, в результате бомбардировки), его максимально подробная цифровая копия сохранится в сети Интернет.

– Как новые цифровые форматы (аудиогиды, 3D-модели) помогают говорить о сложных и болезненных темах войны с молодежью без повторной травматизации?

– Мы можем рассказывать о трагических событиях, условно говоря, через призму экрана монитора. То есть они будут восприниматься как реалистичный, документальный, но все же – фильм.

– Что чувствует историк, когда видит, как вещи с фронта превращаются в национальные реликвии и часть мирового наследия?

– Собственно, историки традиционно и превращают обычные предметы в национальные реликвии. Они, конечно, не колдуны. Но именно они вокруг простого предмета сочиняют непростую, интересную, а иногда – чрезвычайно впечатляющую легенду национального масштаба. Ведь легенда – это прежде всего рассказ, основанный на реальных событиях. И те артефакты, которые подкреплены легендой, становятся национальными реликвиями.

Проект "Цифровая музеефикаци... Источник: пресс-служба музея Развернуть

– Почему сохраненная материальная память о современных защитниках является фундаментом нашей будущей победы и идентичности?

– Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать – это известная украинская пословица как раз об таких случаях. Изуродованный украинский флаг, который киборги вынесли из ДАПа, обгоревшее Евангелие, найденное поисковиками среди украинской колонны, расстрелянной под Иловайском, форма или награды Героя – Защитника Украины… Именно такие и подобные им артефакты вызывают настоящие эмоции. И все они, как мозаика, складываются в тот самый фундамент нашей национальной идентичности.