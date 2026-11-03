"Вспомните себя в 14 лет": командующий НГУ рассказал, что именно произошло с несовершеннолетним парнем в Петропавловской Борщаговке. Видео

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко рассказал подробности инцидента с 14-летним мальчиком, который оказался рядом с военнослужащими НГУ во время событий в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. По его словам, подросток находился на дереве, но упал к нацгвардейцам, которые оказали ему медицинскую помощь.

Об обстоятельствах происшествия Пивненко рассказал журналистам. Он также прокомментировал состояние мальчика и объяснил, почему военнослужащие решили забрать его с места происшествия.

По словам командующего НГУ, 14-летний подросток сидел на дереве, после чего упал к военнослужащим. Нацгвардейцы оказали ему необходимую медицинскую помощь.

"Маленький на дереве сидел 14 лет. Упал к нам, мы оказали медицинскую помощь. Приехал глава Офиса президента Кирилл Алексеевич, вы видели, поговорили, выдали, и все", – сказал Александр Пивненко.

Почему мальчик испугался

Отдельно командующий прокомментировал эмоциональную реакцию несовершеннолетнего. Он предположил, что парень мог испугаться из-за непривычной для него ситуации и внешнего вида военнослужащих.

"Знаете, какие там у нас все бородатые, красивые парни, человек испугался. Его, конечно, утащили, чтобы не забросали камнями", – отметил Пивненко.

По его словам, военные решили забрать подростка, чтобы уберечь его от возможного попадания под камни.

Как все произошло

OBOZ.UA уже сообщал, что 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области якобы вооруженные люди удерживали около 40 человек в подвале частного дома, а один человек умер. Правоохранители в этот же день опровергли информацию о незаконном удержании людей и гибели гражданина и объяснили ситуацию.

Позже стало известно, что женщина, заявившая о якобы незаконном удержании раненых военных в Петропавловской Борщаговке, представилась владелицей компании "Мед-престиж". Однако журналисты выяснили, что клиника прекратила работу еще в 2023 году, а автомобиль скорой помощи, прибывший на место происшествия, продали в 2024-м.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что события в Петропавловской Борщаговке 2 ноября произошли не без постороннего влияния. Правоохранители должны установить конкретных организаторов конфликта и привлечь их к ответственности.

Тем временем Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство по факту возможного превышения полномочий военными.