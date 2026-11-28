Зеленский почтил память жертв голодоморов в Украине. Видео

В субботу, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в общенациональных памятных мероприятиях ко Дню памяти жертв голодоморов. В рамках мероприятий в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоялась молитва, посвященная памяти жертв массовых искусственных голодов.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке. Ежегодно День памяти жертв голодоморов приходится на четвертую субботу ноября, по всей стране проходят траурные мероприятия, посвященные миллионам погибших.

В этот день украинцы зажигают свечи памяти в знак уважения к миллионам невинных жертв трех массовых голодоморов.

Голодоморы в Украине

В первой половине ХХ века Украина пережила три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов. Голодомор 1932-1933 годов занимает особое место среди трагических страниц украинской истории. Его жертвами, по разным оценкам, стали от 4,5 до 10 миллионов человек, преимущественно жители сел.

Историки считают голод в Украине сознательно организованным властями СССР. Его спровоцировали насильственная коллективизация, так называемый "Закон о пяти колосках", массовый террор в деревне. Люди должны были выполнять нереальные планы хлебозаготовок и таким образом оказались обречены на голодную смерть.

Руководство СССР официально отрицало факт Голодомора 1932-1933 годов. Только после обретения независимости в Украине с этой темы сняли табу. 28 ноября 2006 года Верховная Рада приняла закон, которым Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом украинского народа.