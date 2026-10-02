Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру "Хартии" Оболенскому: кто еще получил генеральские погоны

1 октября, в День защитников и защитниц Украины, президент Владимир Зеленский подписал 10 указов о присвоении воинских и специальных генеральских званий. В частности, бригадным генералом отныне является Игорь Оболенский, командир 2-го корпуса НГУ "Хартия".

Соответствующий указ (№ 1013/2026) был опубликован в четверг на сайте ОП. До этого Оболенский был полковником.

Напомним, что Игорь "Корнет" Оболенский 31 июля этого года пережил покушение. Нападающего и его сообщника удалось задержать.

Указ № 1013/2026 Источник: Скриншот president.gov.ua

Звание бригадного генерала получил и начальник Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины Виктор Заец (до этого – полковник).

№1009/2026 Источник: Скриншот president.gov.ua

Аналогичное повышение получили Сергей Прудченко, первый заместитель начальника Департамента военной контрразведки СБУ.

№1010/2026 Источник: Скриншот president.gov.ua

Полковник Николай Попович, заместитель директора Департамента – начальник управления по организации оперативно-розыскной деятельности администрации Государственной пограничной службы Украины, получил воинское звание бригадного генерала.

№1011/2026 Источник: Скриншот president.gov.ua

Повышен в звании до бригадного генерала и национального гвардейца Антон Задорожный, начальник Северного Киевского территориального управления НГУ.

№1012/2026 Источник: Скриншот president.gov.ua

Специальное звание генерал-лейтенанта службы гражданской защиты присвоено Алексею Мигрину, заместителю председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ранее он был генерал-майором).

№1014/2026 Источник: Скриншот president.gov.ua

Среди сотрудников НПУ генералом полиции третьего ранга стал Александр Рашевский (бывший полковник), возглавляющий Департамент особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лют"".

№1015/2026 Источник: Скриншот president.gov.ua

Специальное звание генерала полиции третьего ранга теперь имеет Олег Кашперук, начальник ГУ Нацполиции в Сумской области.

№1016/2026 Источник: Скриншот president.gov.ua

Такой же указ президент подписал в отношении Максима Ахрамеева, начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины.

№ 1017/2026 Источник: Скриншот president.gov.ua

Следующим указом воинское звание бригадного генерала присвоено Алексею Ляху, начальнику Управления СБУ в Черниговской области.

№ 1018/2026 Источник: Скриншот president.gov.ua

Как ранее писал OBOZ.UA, 1 октября 2026 года Национальный банк Украины выпустил новую серебряную монету номиналом 10 гривен. Она посвящена Дню защитников и защитниц Украины и получила название "Под покровом". Тираж монеты – до 10 000 штук.