Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру "Хартии" Оболенскому: кто еще получил генеральские погоны
Бывший полковник, с 1 октябр...
Источник: Пресс-служба "Хартии"
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1 октября, в День защитников и защитниц Украины, президент Владимир Зеленский подписал 10 указов о присвоении воинских и специальных генеральских званий. В частности, бригадным генералом отныне является Игорь Оболенский, командир 2-го корпуса НГУ "Хартия".
Соответствующий указ (№ 1013/2026) был опубликован в четверг на сайте ОП. До этого Оболенский был полковником.
Напомним, что Игорь "Корнет" Оболенский 31 июля этого года пережил покушение. Нападающего и его сообщника удалось задержать.
Указ № 1013/2026
Источник: Скриншот president.gov.ua
Звание бригадного генерала получил и начальник Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины Виктор Заец (до этого – полковник).
№1009/2026
Источник: Скриншот president.gov.ua
Аналогичное повышение получили Сергей Прудченко, первый заместитель начальника Департамента военной контрразведки СБУ.
№1010/2026
Источник: Скриншот president.gov.ua
Полковник Николай Попович, заместитель директора Департамента – начальник управления по организации оперативно-розыскной деятельности администрации Государственной пограничной службы Украины, получил воинское звание бригадного генерала.
№1011/2026
Источник: Скриншот president.gov.ua
Повышен в звании до бригадного генерала и национального гвардейца Антон Задорожный, начальник Северного Киевского территориального управления НГУ.
№1012/2026
Источник: Скриншот president.gov.ua
Специальное звание генерал-лейтенанта службы гражданской защиты присвоено Алексею Мигрину, заместителю председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ранее он был генерал-майором).
№1014/2026
Источник: Скриншот president.gov.ua
Среди сотрудников НПУ генералом полиции третьего ранга стал Александр Рашевский (бывший полковник), возглавляющий Департамент особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лют"".
№1015/2026
Источник: Скриншот president.gov.ua
Специальное звание генерала полиции третьего ранга теперь имеет Олег Кашперук, начальник ГУ Нацполиции в Сумской области.
№1016/2026
Источник: Скриншот president.gov.ua
Такой же указ президент подписал в отношении Максима Ахрамеева, начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины.
№ 1017/2026
Источник: Скриншот president.gov.ua
Следующим указом воинское звание бригадного генерала присвоено Алексею Ляху, начальнику Управления СБУ в Черниговской области.
№ 1018/2026
Источник: Скриншот president.gov.ua
Как ранее писал OBOZ.UA, 1 октября 2026 года Национальный банк Украины выпустил новую серебряную монету номиналом 10 гривен. Она посвящена Дню защитников и защитниц Украины и получила название "Под покровом". Тираж монеты – до 10 000 штук.
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