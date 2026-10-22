Зеленская, Орпо и Кондратюк открыли в Киеве 10-й Украинский женский конгресс

22 октября в Киеве начал работу 10-й Украинский Женский Конгресс. Его открыли соучредительница Конгресса, заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

В этом году Конгресс проходит под лозунгом "От исключений к новым стандартам". Его главная тема – как превратить достижения и лидерство украинских женщин в новые общественные стандарты, которые обеспечат равные возможности для всех.

Открывая Конгресс, Елена Кондратюк подчеркнула, что за годы его работы удалось добиться важных изменений в обеспечении прав женщин. В частности, открыть для женщин боевые должности в армии, отменить более 450 профессиональных ограничений для женщин, ввести 40-процентную гендерную квоту в избирательных списках, усилить законодательство о защите женщин от насилия.

Елена Кондратюк. Источник: Украинский Женский Конгресс

В то же время, по ее словам, формальное равенство до сих пор не гарантирует женщинам равных карьерных возможностей, справедливой оплаты труда и реального влияния на принятие решений.

"Мы научились открывать женщинам двери. Теперь мы должны сделать так, чтобы за этими дверями у них действительно были равные возможности. И когда мы сегодня говорим "От исключений к новым стандартам", то эти новые стандарты – не новые требования к женщинам. Это новые требования к государству, обществу, политике и экономике. Они наконец должны соответствовать новой реальности, которую женщины уже создали", – подчеркнула Елена Кондратюк.

Елена Кондратюк и Елена Зеленская. Источник: Украинский Женский Конгресс

Первая леди Украины Елена Зеленская, приветствуя участников 10-го Украинского Женского Конгресса, подчеркнула, что за последнее десятилетие Украина достигла существенного прогресса в обеспечении гендерного равенства. Женщины получили доступ к ранее запрещенным профессиям, расширили свое присутствие в политике, армии и бизнесе. В то же время, по ее словам, между новыми ролями женщин и реальными равными возможностями по-прежнему существует значительный разрыв. Поэтому следующим шагом должно стать превращение достижений отдельных женщин в общие правила, которые будут гарантировать равные возможности для всех.

"Что значит на практике превратить исключение в стандарт? Это значит, что равная оплата за одинаковый труд должна стать незыблемым правилом. Это значит развитие социальной инфраструктуры: доступные безопасные детские сады и школы с укрытиями, которые дают женщине возможность совмещать самореализацию и семью. Это значит партнерское родительство, когда забота является общей ответственностью семьи, а не только женщины. Это значит открытые двери на руководящие должности и в политику – без предубеждений и стереотипов", – отметила Елена Зеленская.

Елена Кондратюк и Елена Зеленская. Источник: Украинский Женский Конгресс

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в своем выступлении подчеркнул исключительную роль украинских женщин в обеспечении устойчивости государства во время войны и его будущем восстановлении. Он отметил лидерство женщин в политике, экономике, волонтерстве и защите страны, а также подчеркнул важность поддержки их новых профессиональных возможностей. Премьер подтвердил готовность Финляндии и далее поддерживать гендерное равенство в Украине, в частности через развитие образования, профессиональной подготовки и расширение экономических возможностей женщин.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Источник: Украинский Женский Конгресс

"Украинские женщины не просто приспосабливаются к чрезвычайным обстоятельствам. Вы играете критически важную роль в обеспечении жизнедеятельности общества. Вы продемонстрировали исключительное лидерство в экономической и политической жизни. Без женщин невозможен справедливый и прочный мир", – подчеркнул Петтери Орпо.

В этом году Украинский Женский Конгресс получил рекордное количество заявок на участие – более полутора тысяч.

Программа 10-го Украинского Женского Конгресса объединяет более 45 спикерок и спикеров, семь тематических дискуссий, специальные презентации, перформанс творческого объединения МУР.

На информационных ресурсах Конгресса ведется прямая трансляция события.

Справка. Украинский Женский Конгресс – национальная платформа для продвижения гендерного равенства, женского лидерства и расширения участия женщин в принятии решений. Первый Конгресс состоялся в 2017 году. Его соучредительницы – Елена Кондратюк, Мария Ионова и Светлана Войцеховская.