Всегда проверяйте это, прежде чем поливать домашние растения: советы эксперта по садоводству

С наступлением холодов комнатные растения нуждаются в особом уходе. Сокращение светового дня, снижение температуры и начало отопительного сезона меняют условия, к которым привыкли домашние цветы.

Эксперт по садоводству Крис Боннетт, основатель GardeningExpress, объяснил, что осенью и зимой большинство комнатных растений потребляют значительно меньше воды. Как пишет Express, чрезмерный полив в холодные месяцы может привести к переувлажнению почвы и загниванию корней.

Что обязательно проверять перед поливом

По словам эксперта, самое важное правило ухода за комнатными растениями – всегда проверять влажность почвы, прежде чем браться за лейку. В холодное время года растения обычно растут медленнее, поэтому им нужно меньше влаги. Если продолжать поливать их по привычному летнему графику, земля может оставаться постоянно мокрой.

Самый простой способ проверки – погрузить палец в почву на несколько сантиметров. Если земля еще влажная, с поливом лучше подождать несколько дней. При этом стоит учитывать потребности конкретного растения, ведь некоторым видам нужен постоянно слегка влажный субстрат.

Боннетт подчеркивает, что ориентироваться следует на состояние почвы, а не на строгий график полива. Это поможет избежать избытка влаги и проблем с корневой системой.

Не забывайте об освещении

Еще один важный фактор, влияющий на здоровье комнатных растений зимой, – нехватка естественного света. Поскольку дни становятся короче, некоторым растениям может понадобиться новое место поближе к окну. Однако ставить горшки вплотную к холодному стеклу не стоит.

Также следует избегать мест возле дверей, которые часто открывают, ведь холодные сквозняки и резкие перепады температуры могут негативно сказаться на состоянии листьев.

Особое внимание эксперт советует уделить тропическим растениям. Отопительные приборы могут сильно высушивать воздух, поэтому такие цветы лучше держать подальше от батарей. Чтобы поддерживать влажность вокруг тропических растений, можно поставить рядом несколько горшков. Это помогает создать более благоприятный микроклимат.

Можно ли пересаживать растения зимой

Если комнатный цветок начал терять листья или выглядит ослабленным, не стоит сразу пересаживать его в новый горшок.

По словам Боннетта, осень и зима обычно не лучшее время для пересадки. В этот период многие растения замедляют развитие, поэтому им сложнее восстанавливаться после повреждения корней.

Прежде всего эксперт рекомендует проверить, достаточно ли света получает растение и правильно ли организован полив. Лучший период для плановой пересадки большинства комнатных растений – весна, когда они возобновляют активный рост и могут быстрее адаптироваться к новой почве.

Однако есть исключения. Если корни уже не помещаются в горшке, субстрат постоянно переувлажнен или сама емкость повреждена, пересадка может быть необходима независимо от времени года.

Какие комнатные растения лучше всего подходят для холодного сезона

Эксперт также назвал несколько растений, которые могут стать хорошим выбором для осеннего и зимнего озеленения дома.

Сансевиерия и замиокулькас. Неприхотливые растения, которые не требуют частого полива и подходят даже тем, у кого нет большого опыта в цветоводстве.

Эпипремнум (потос). Отлично смотрится на полках и книжных шкафах благодаря длинным побегам. Зимой растет медленнее, но при надлежащем уходе хорошо переносит холодный сезон в помещении.

Отлично смотрится на полках и книжных шкафах благодаря длинным побегам. Зимой растет медленнее, но при надлежащем уходе хорошо переносит холодный сезон в помещении. Рождественский кактус (шлюмбергера). Популярное комнатное растение, которое может радовать ярким цветением именно в холодные месяцы.

Популярное комнатное растение, которое может радовать ярким цветением именно в холодные месяцы. Цикламен. Особенно популярен осенью и зимой. В отличие от многих тропических комнатных растений, он предпочитает более прохладные условия.

Главное правило зимнего ухода – не поливать растения автоматически только потому, что наступил привычный день. Регулярная проверка влажности почвы, достаточное освещение и защита от сухого горячего воздуха помогут сохранить домашние цветы здоровыми до весны.

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