"Всегда говорил правду": на войне погиб спецназовец, который в гражданской жизни был моряком. Фото

На войне погиб 28-летний спецназовец Алексей "Габа" Донцов, который до полномасштабного вторжения работал моряком, а после начала большой войны вступил в ряды Сил обороны Украины. Последние полтора года он служил в разведывательном спецподразделении и был командиром группы.

О гибели защитника сообщили его побратимы, возлюбленная Екатерина и Kayfariki Group. С Алексеем Донцовым простятся 4 октября в 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

От моряка до спецназовца

Алексей Донцов родился 29 августа 1998 года. В гражданской жизни он был моряком и, по словам сослуживцев, никогда не планировал становиться военным.

Его побратим "Крым" рассказал, что Алексей пытался попасть в армию еще с февраля 2022 года. Они познакомились в июле того же года в "Десне", куда оба приехали в качестве контрактников.

Алексей "Габа" Донцов. Источник: gaba_donskoy/Instagram

"Габа" и "Крым" тоже были моряками, поэтому Алексей часто рассказывал товарищу морские истории. Побратим вспоминает его как принципиального, честного и справедливого человека, который всегда говорил то, что думал.

"Все, за что брался, выполнял. Никогда не жаловался. Единственное, что его не устраивала идиотская совковщина, как и многих", – рассказал "Крым".

Через несколько недель пребывания в "Десне" бойцов отправили на обучение в Великобританию. По возвращении "Габа" попал в 28-ю отдельную механизированную бригаду.

Алексей "Габа" Донцов. Источник: gaba_donskoy/Instagram

Он участвовал в боях в Херсонской области и во время освобождения Херсона входил в город на бронетехнике, будучи командиром отделения и командиром БМП. В декабре 2022 года военный получил осколочное ранение на Бахмутском направлении, после лечения снова вернулся на фронт.

Примерно через восемь месяцев службы в 28-й бригаде "Габа" перешёл в 78-й отдельный десантно-штурмовой полк "Герц", который в настоящее время является бригадой в составе 7-го корпуса ДШВ.

Алексей "Габа" Донцов. Источник: gaba_donskoy/Instagram

Побратимы вспоминают Алексея как доброго, позитивного и улыбчивого человека. В то же время он сознательно выбрал сложный путь пехотинца.

"Есть люди, которые выбирают самый сложный и тернистый путь. И "Габа" был одним из таких", — сказал побратим "Фетиш".

Алексей также участвовал в Запорожском контрнаступлении 2023 года. Во время одного из боев он, получив тяжелую контузию, пришел в себя и помог двум тяжелораненым военным добраться до места эвакуации.

Алексей "Габа" Донцов. Источник: gaba_donskoy/Instagram

Побратимы особенно вспоминают бои за Нетайлово в Донецкой области весной 2024 года. Тогда, во время отражения российского наступления на Авдеевском направлении, "Габа" и половина его взвода попали в окружение.

По словам его товарищей, противник имел превосходство в пехоте в 3–4 раза, а также танк и несколько БМП. Благодаря действиям и командованию "Габы" подразделение смогло выйти из окружения без потерь.

Алексей "Габа" Донцов. Источник: gaba_donskoy/Instagram

"Он первым открыл огонь из РПГ по танку, он руководил обороной, и, если бы не его мужество и опыт, удалось бы ли остальным выйти из окружения — под большим вопросом", — написали сослуживцы.

Последние полтора года Алексей Донцов служил в разведывательном спецподразделении, где был командиром группы. Побратимы сообщили, что он погиб с оружием в руках во время выполнения сложной боевой задачи.

"Для меня война стала принципом"

Сам "Габа" в 2023 году в интервью "Море людей" рассказывал, что война стала для него принципиальным делом. Он говорил, что потерял много побратимов и знакомых и не мог покинуть войну, не завершив её.

"Для меня война стала принципом. В первую очередь меня мотивирует какая-то ярость. Потому что я потерял очень много побратимов за время этой войны, очень много своих знакомых, и считаю, что не могу бросить всё вот так, не закончив это", — говорил защитник.

Алексей "Габа" Донцов. Источник: gaba_donskoy/Instagram

Возлюбленная Алексея Екатерина вспомнила его как человека, который никогда не показывал страха и всегда шел вперед, но в то же время дома он оставался ее Лешей – человеком, который любил мармеладки, Coca-Cola и ее домашнюю лазанью.

"Для меня ты был моим Лешей", — написала она.

Алексей "Габа" Донцов. Источник: gaba_donskoy/Instagram

Напомним, на войне погиб украинский военнослужащий Сергей с позывным "Борцуха". В первые дни полномасштабного вторжения он защищал Ирпень, а впоследствии возглавил подразделение морской пехоты.

Как писал OBOZ.UA, на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Лапенко. Защитник погиб во время выполнения боевого задания в Луганской области, почти два года его считали пропавшим без вести.