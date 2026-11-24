Основатель Domino Foundation Антон Шухнин передал детскому центру "Возрождение" генератор за 650 тыс. грн

Основатель благотворительного фонда Domino Foundation, владелец Domino, предприниматель и волонтер Антон Шухнин передал мощный дизельный генератор детскому центру "Відродження", который помогает детям-переселенцам с инвалидностью. В условиях постоянных атак России на украинскую энергетику такая помощь имеет практическое значение: даже при отключении централизованного электроснабжения учреждение сможет поддерживать работу систем, необходимых для повседневной жизни.

Для семей, которые уже были вынуждены покинуть свои дома, стабильная работа центра – не просто вопрос комфорта. Детям необходимы безопасные условия, освещение, возможность продолжать занятия и реабилитационные мероприятия. Перебои с электричеством осложняют работу оборудования и нарушают привычный распорядок дня. Именно поэтому благотворители решили передать не случайный набор вещей, а технику, способную помочь центру справляться с последствиями отключений.

"Нам хотелось не просто привезти какую-то помощь, а дать то, что сейчас действительно необходимо", – пояснили представители благотворительной инициативы. По их словам, генератор предназначен для обеспечения освещения, работы бытовой техники и систем отопления при соответствующем подключении и допустимой нагрузке. Для команды фонда главное, чтобы у людей, которые уже многое пережили, стало хотя бы на одну проблему меньше.

Резервное питание для центра во время отключений

Центру передали мощный дизельный генератор FG Wilson, способный обеспечивать резервное электроснабжение во время отключений. Его мощность – около 16 кВт в обычном режиме работы. Этого достаточно, чтобы при надлежащем подключении поддерживать освещение, работу необходимой бытовой техники и отдельных систем центра, в частности оборудования, связанного с отоплением. Для детей и сотрудников это означает больше тепла, света и стабильности даже тогда, когда в городе отключают электричество.

Ориентировочная стоимость генератора – 650 тысяч гривен. Такая помощь особенно важна накануне холодов, когда перебои с электроснабжением могут влиять не только на комфорт, но и на ежедневные занятия и условия пребывания детей в центре. Резервный источник питания позволит учреждению лучше подготовиться к длительным отключениям.

Дизельный генератор FG Wilso... Источник: Domino Foundation Развернуть

Поддержка "Відродження" – не разовая акция

Помощь этому учреждению стала продолжением сотрудничества, начавшегося ранее. Антон Шухнин уже участвовал в открытии центра "Відродження" и поддерживал инициативу помощи детям-переселенцам с инвалидностью. Теперь к прежней поддержке добавилось оборудование, необходимое для стабильной работы центра во время отключений.

Особое отношение благотворителя к теме вынужденного переселения имеет личные причины. Антон Шухнин родился в Донецке. В 2014 году после начала российской агрессии он вместе с семьей покинул родной город и перевез свой бизнес в Киев. Восстанавливать привычную жизнь и предпринимательскую деятельность пришлось фактически на новом месте. Поэтому проблемы людей, потерявших из-за войны свои дома, знакомы ему не только по чужим историям.

Об этом опыте он подробно рассказывал в интервью Kyiv Post, подчеркивая, что помощь переселенцам, особенно семьям с детьми, для него является личным делом. Биографические сведения о переезде из Донецка также приведены в досье LB.ua.

От помощи семьям ВПЛ до поддержки защитников

Domino Foundation, основанный Антоном Шухниным, работает по нескольким направлениям: помогает военным, переселенцам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, накануне учебного года фонд поддерживал семьи ВПЛ, помогая подготовить детей к школе и обеспечить их необходимыми вещами. Поддержка детей и образовательных инициатив остается важной частью его деятельности.

Отдельное направление – поддержка обороноспособности страны. Ранее фонд передал 12 внедорожников Mitsubishi L200: автомобили предназначались для военных нужд, а также для помощи людям с ограниченной мобильностью. Кроме того, по информации благотворительной организации, фонд содействовал привлечению специальной техники примерно на 340 тысяч евро для строительства фортификационных сооружений.

О других проектах организации, в частности поддержке военных специальным транспортом, дронами и средствами для работы на передовой, сообщает официальный сайт Domino Foundation. Подробнее о биографии, предпринимательской деятельности и благотворительных инициативах основателя можно прочитать в обновленном досье Антона Шухнина на СтопКоре.

Передача генератора центру "Відродження" – еще один пример адресной помощи, ориентированной на конкретные потребности. Когда украинские учреждения вынуждены работать в условиях постоянной угрозы обесточивания, резервное электроснабжение становится важным элементом безопасности и стабильности. Для детей и их семей это прежде всего возможность сохранить привычный ритм жизни, продолжать занятия и получать необходимую поддержку несмотря на войну.