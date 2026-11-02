"Запеклий хлеб" за месяц собрал 277 тысяч грн для 2-го корпуса НГУ "Хартия"

Благотворительная коллаборация Группы АГРОТРЕЙД, пекарен Bakehouse и "Марчук Хлеб" при поддержке креативного агентства Vandog Agency собрала 277 700 гривен для 2-го корпуса НГУ "Хартия". Рассказываем, как обычную покупку хлеба удалось превратить в акт поддержки украинских защитников.

Пять тысяч буханок за один месяц

С 17 сентября по 17 октября в киевских пекарнях Bakehouse и "Марчук хлеб" украинцы приобрели 5 273 буханки "Запеклого хлеба". В первые дни акции хлеб в пекарнях было трудно найти – его раскупали полностью. С каждой проданной буханки 50 гривен шли на актуальные потребности бригады.

"Когда мы запускали проект, то рассчитывали собрать максимум 100–150 тысяч гривен для "Хартии". А в результате передали вдвое больше! Это лучшее доказательство того, что эта идея должна получить продолжение", – комментирует основательница и креативный директор Vandog Agency Ирина Мэтнева.

За каждой буханкой "Запеклого хлеба" стоит труд людей, которые продолжают выращивать пшеницу вблизи фронта. Хлеб для благотворительной инициативы пекли из зерна, которое команда Группы АГРОТРЕЙД вырастила на Харьковщине, в 30 километрах от Купянска.

"Ситуация в регионах, где работает Группа АГРОТРЕЙД, особенно сложная. Наши люди продолжают выходить в поля, сеять и собирать урожай в условиях постоянной опасности. Каждый, кто, несмотря ни на что, продолжает эту работу, – настоящий герой. О таких людях нужно рассказывать. Ведь за их ежедневным трудом стоит гораздо больше, чем выращенный урожай. Это рабочие места, налоги, поддержка общин. И одновременно возможность для наших предприятий не просто продолжать работать, но и оставаться эффективными, внедрять новые технологии и развиваться даже во время войны. Для нас в этом и заключается лидерство на прифронтовой территории. В то же время мы хорошо понимаем, благодаря кому можем продолжать эту работу. Наши военные защищают землю, на которой мы выращиваем хлеб, и помощь "Хартии" для нас – это вопрос ответственности перед теми, кто дает нам возможность работать. Благодарю всех, кто поддержал идею "Запеклого хлеба с прифронтовых полей". Вместе мы смогли не только помочь военным, но и рассказать о работе аграриев, чей труд вблизи фронта сегодня заслуживает гораздо большего внимания", – отмечает Егор Подкидышев, директор по коммуникациям Группы АГРОТРЕЙД.

Каждая проданная буханка рассказывала историю зерна, собранного под обстрелами, на деоккупированных украинских полях. Именно поэтому проект нашел отклик у тысяч людей – "Запеклый хлеб" попробовали историк и друг Украины Тимоти Снайдер и музыкант Святослав Вакарчук.

"Запеклый хлеб" попробовал и... Источник: скриншот Развернуть

"Запеклый хлеб" попробовал м... Источник: скриншот Развернуть

О нем рассказывали пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, британская журналистка и автор книги "Bread and War: A Ukrainian Story of Food, Bravery and Hope" Фелисити Спектор, спортсмен и бизнесмен Сергей Стаховский, украинские блогеры и общественные деятели.

О "Запеклом хлебе" рассказыв... Источник: скриншот Развернуть

Специально для благотворительного проекта Сергей Жадан, украинский писатель и военнослужащий, написал стихотворение, которое звучит в анонсе кампании:

Отборное зерно падет вглубь,

В грунт, которому дышать и держать.

Наступает осень. Выпекают хлеб

Утренний хлеб стойкой общины.

Словно черты незнакомого лица,

Эти сумерки – натруженные, не напрасные.

Работают, как утомленные сердца,

Ночным огнем пропеченные пекарни.

Опускается после полудня на поля

Птичья тень – далекая и пугливая.

Жаркое солнце. Настороженная земля.

И день как знак.

И поле, словно книга.

Почему проект сработал

"Запеклый хлеб" сделал благотворительность непринужденной. Она интегрировалась в повседневный ритуал, который не требовал от покупателя никаких дополнительных действий. А в конце у человека в руках оставался артефакт – теплый каравай – как свидетельство того, что он только что поддержал важное социальное дело.

Круг замкнулся самым естественным образом: земля, которую защищают военные, дала урожай; зерно собрали благодаря смелости аграриев; пекари превратили его в хлеб, а неравнодушие горожан конвертировало каждую буханку в поддержку для военных.

Так простой утренний хлеб стал поддержкой для воинов "Хартии" и напоминанием украинцам о смелости работников аграрного сектора.