Заграничная командировка не оправдывает неявку Кривоноса и Клименко на парламентскую ВСК, – Фесенко

Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко допустили ошибку, не явившись на заседание парламентской Временной следственной комиссии. Игнорирование таких заседаний – проявление неуважения к Верховной Раде, независимо от должности приглашенного лица.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире "Апостроф TV".

"Если ты игнорируешь заседание этой комиссии, неважно, министр ты или руководитель НАБУ и САП либо бывший министр, ты проявляешь неуважение к парламенту. И поэтому я считаю это неправильным. Ты должен прийти, даже если тебе это не нравится", – подчеркнул Фесенко.

По словам политолога, даже если есть сомнения в беспристрастности парламентской комиссии или ее руководителя, это не является основанием для игнорирования заседания, поскольку речь идет о доверии к парламенту.

Отдельно Фесенко прокомментировал объяснения руководителей НАБУ и САП по поводу их отсутствия из-за заграничных командировок.

"Но я считаю это ошибкой. То, что не пришли, пусть и под таким, как говорится, благовидным предлогом. Но это неправильно", – подытожил политолог.