Защита прав ЛГБТИК+ и не только: Зеленский подписал Национальную стратегию в сфере прав человека

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 1038/2026, которым утвердил новую Национальную стратегию в сфере прав человека. Документ предусматривает, в частности, защиту прав ЛГБТИК+, противодействие дискриминации, языку вражды и преступлениям на почве ненависти.

Стратегия также охватывает доступ к правосудию, защиту уязвимых групп населения и восстановление прав людей, пострадавших в результате российской агрессии. Об этом свидетельствует информация на сайте Офиса президента.

Какие цели определяет Национальная стратегия в сфере прав человека

Новая стратегия заменяет документ, утвержденный в 2021 году. Ее действие распространяется на всю территорию Украины и всех лиц, находящихся под юрисдикцией государства, независимо от гражданства или других признаков.

Документ определяет три стратегические цели: обеспечение и защита прав и свобод в соответствии с международными, в частности европейскими, стандартами; защита уязвимых групп от дискриминации и восстановление прав людей, пострадавших в результате российской агрессии; повышение правовой культуры и осведомленности населения.

Среди приоритетов государственной политики — право на жизнь и уважение человеческого достоинства, предотвращение пыток, свобода слова и мирных собраний, доступ к правосудию, здравоохранение, образование, труд, жилье, социальная защита и безопасная окружающая среда.

Отдельные положения посвящены правам детей, людей с инвалидностью, ветеранов, внутренне перемещенных лиц, жителей временно оккупированных территорий, людей, лишенных свободы в результате российской агрессии, коренных народов и национальных меньшинств. Также стратегия охватывает защиту прав ЛГБТИК+, противодействие дискриминации, домашнему и сексуальному насилию.

Как планируется обеспечивать доступ к правосудию

Оперативная цель 13 предусматривает обеспечение права на доступ к правосудию. Речь идет о возможности беспрепятственно обращаться в суд и пользоваться внесудебными механизмами защиты прав.

При разработке стратегии были учтены проблемы, вызванные войной, в частности приостановка работы части судов, изменение территориальной подсудности дел, перемещение людей и трудности с доступом к информации.

Среди определенных направлений — развитие дистанционного судопроизводства и проведение заседаний в режиме видеоконференции, совершенствование автоматизированного распределения дел между судами и обеспечение исполнения судебных решений, особенно тех, в которых должником является государство.

Также предусмотрено расширение доступа к бесплатной юридической помощи, в частности для уязвимых групп населения, внедрение подхода, ориентированного на интересы ребенка, в судебных процедурах и развитие альтернативных способов разрешения споров.

Что предусмотрено для защиты прав ЛГБТИК+

Оперативная цель 14 касается предотвращения и противодействия дискриминации, языку вражды и уголовным правонарушениям, совершенным по мотивам нетерпимости. Она также предусматривает соблюдение прав ЛГБТИК+.

Документ определяет необходимость противодействия различным формам неравного отношения, языку вражды и преступлениям на почве ненависти. Особое внимание уделено правам ЛГБТИК+, национальных меньшинств и людей с инвалидностью.

Для реализации этих задач планируется совершенствовать законодательство в соответствии с европейскими стандартами, создать систему сбора и анализа данных о случаях дискриминации и усилить расследование преступлений на почве ненависти.

Среди других направлений — повышение осведомлённости населения и доверия к механизмам защиты прав, обеспечение потерпевшим, в частности представителям ЛГБТИК+, доступа к бесплатной юридической помощи. Также предусмотрено укрепление институционального потенциала Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека как органа по вопросам равенства.

Как стратегия связана с вступлением Украины в ЕС

Реализация стратегии должна способствовать выполнению обязательств Украины в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз.

В частности, документ предусматривает учет "дорожной карты" по вопросам верховенства права, которая относится к переговорному кластеру 1 "Основы процесса вступления в ЕС". Этот кластер охватывает базовые требования к государствам-кандидатам, в частности в сфере верховенства права и защиты основных прав.

Еще одной задачей определено сокращение количества неисполненных решений Европейского суда по правам человека. В стратегии также учтены промежуточные ключевые показатели, определенные в Совместной позиции Европейского Союза от 12 июня 2026 года.

Что поручено Кабинету Министров

Кабинет Министров Украины должен в течение шести месяцев разработать и утвердить операционный план реализации Национальной стратегии на 2027–2029 годы.

К подготовке документа правительство должно привлечь заинтересованные органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, представителей гражданского общества и ведущих специалистов в сфере прав человека.

В дальнейшем оперативные планы должны утверждаться каждые три года. Ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, Кабмин должен информировать президента о ходе их выполнения.

Указом № 1038/2026 также признан утратившим силу предыдущий указ президента от 24 марта 2021 года № 119/2021 "О Национальной стратегии в сфере прав человека". Новый указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине вновь подняли тему прав ЛГБТ-сообщества и отношения общества к нему. Президент Владимир Зеленский во время публичного мероприятия заявил, что украинцы имеют равные права независимо от каких-либо личных характеристик. Он подчеркнул важность открытого диалога в обществе по вопросам равенства и толерантности.