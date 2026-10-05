Защитник "Мариуполя" Владимир Лифар прошел реабилитацию при поддержке Фонда Рината Ахметова

Почти 30 лет Владимир Лифар работал на "Азовстали". В 54 года, с началом полномасштабного вторжения, он добровольно явился в военкомат и встал на защиту родного Мариуполя. Во время боев получил контузию, но больше всего его здоровье ухудшило пребывание в российском плену. В неволе он провел три года. Недавно защитник прошел курс реабилитации при поддержке Фонда Рината Ахметова.

"Большое спасибо Фонду за помощь ветеранам, "Сердцу Азовстали", сотрудникам, которые помогают нам. Мы связываемся с ними, и они информируют нас о программах. Спасибо за это", – говорит защитник.

Защитник Мариуполя прошел ре... Источник: "Сердце Азовстали" Развернуть

В Мариуполе Владимир вместе с соратниками помогал выводить мирных жителей с территории "Азовстали". В конце апреля через завод удалось вывести около 60 человек. 19 мая он вышел с завода в российский плен. Сначала его содержали в Оленевке, затем перевели в колонию в Луганске.

После возвращения из плена Владимир нуждался в особом внимании: у мужчины были проблемы со сном, боли в спине и психологические последствия пережитого. За это время изменилась и его жизнь вне плена. Дом семьи в Мариуполе полностью разрушен, а жена и близкие уехали в Европу. Сам Владимир сейчас живет в Киеве и снимает жилье, покидать Украину не хочет.

Защитник Мариуполя прошел ре... Источник: "Сердце Азовстали" Развернуть

"Семья два месяца прожила в подвалах, им тоже пришлось несладко. Мой дом разрушен. Соседи прислали нам фотографии. То есть от дома ничего не осталось. У нас была трехкомнатная квартира", – рассказывает защитник.

Во время реабилитации Владимир проходит комплексное восстановление: посещает бассейн, принимает лечебные ванны, а также проходит физиопроцедуры и массажи. Защитник говорит, что собственным примером хочет показать сослуживцам: о здоровье стоит заботиться, а при необходимости – не колебаться обращаться за помощью.

"Я предлагаю своим сослуживцам, а также бывшим пленным и друзьям, которые были в Мариуполе: есть программы, приходите, получайте помощь, это работает. Я также присылаю им свои фотографии, всевозможные пресс-релизы и информирую их", – говорит Владимир.

Отдельной частью восстановления стала поездка на Драгобрат. Вместе с другими ветеранами Владимир ходил в горы, занимался йогой, катался на лошадях и работал с психологами. Говорит, что для него было важно снова почувствовать себя частью команды.

По словам врача-терапевта санатория Оксаны Фридманской, после начала полномасштабной войны количество людей с последствиями боевых травм значительно возросло. Для каждого пациента подбирают индивидуальную программу, которая помогает уменьшить боль, улучшить подвижность и восстановить работу опорно-двигательного аппарата.

Защитник Мариуполя прошел ре... Источник: "Сердце Азовстали" Развернуть

"Подход к каждому пациенту индивидуален, поскольку травмы бывают разные. Также им оказывается психологическая помощь. С пострадавшими работают реабилитологи, которые помогают восстановить работу опорно-двигательного аппарата, уменьшить спастику мышц, увеличить объем движений и уменьшить болевые ощущения в суставах и спине. После этого, конечно, человек чувствует себя лучше, ощущает свою значимость в нашем обществе", – отмечает врач.

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает поддержку гражданским жителям Украины, пострадавшим от обстрелов. С момента запуска проекта лечение и реабилитацию уже прошли более 11 тысяч украинцев.

Если вам или вашим знакомым нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).